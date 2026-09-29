Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA8965501007 Trinity One Metals Ltd. 29.09.2026 CA89658P1XXX Trinity Silver Corp. 30.09.2026 Tausch 1:1
US20678X6013 CDT Equity Inc. 29.09.2026 US20678X7XXX CDT Equity Inc. 30.09.2026 Tausch 25:1
CA62973P1071 NSJ Antimony Corp. 29.09.2026 CA6293911XXX NSJ Antimony Corp. 30.09.2026 Tausch 1:1
BRAXIAACNPC9 AXIA Energia S.A. 29.09.2026 BRAXIAA07XXX AXIA Energia S.A. 30.09.2026 Tausch 1:0,1546
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA8965501007 Trinity One Metals Ltd. 29.09.2026 CA89658P1XXX Trinity Silver Corp. 30.09.2026 Tausch 1:1
US20678X6013 CDT Equity Inc. 29.09.2026 US20678X7XXX CDT Equity Inc. 30.09.2026 Tausch 25:1
CA62973P1071 NSJ Antimony Corp. 29.09.2026 CA6293911XXX NSJ Antimony Corp. 30.09.2026 Tausch 1:1
BRAXIAACNPC9 AXIA Energia S.A. 29.09.2026 BRAXIAA07XXX AXIA Energia S.A. 30.09.2026 Tausch 1:0,1546
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