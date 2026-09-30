Pratteln - Das Biopharmaunternehmen Santhera hat im ersten Halbjahr den Umsatz markant gesteigert. Unter dem Strich konnte gleichzeitig der Verlust deutlich eingegrenzt werden. Getragen wird die Firma vom Geschäft mit dem Mittel Agamree zur Behandlung der seltenen und schweren genetischen Muskelerkrankung Duchenne-Muskeldystrophie (DMD). In den ersten sechs Monaten wurde der Gesamtumsatz auf 48,3 Millionen Franken mehr als verdoppelt. Der Produktumsatz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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