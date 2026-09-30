Mit einem neuen Installationsroboter will Trinatracker den Bau von Solarparks einfacher, präziser und kostengünstiger machen. Der Roboter namens "Buildex" kann nach Angaben der Trinasolar-Tochter bis zu 90 Photovoltaik-Module pro Stunde montieren. Damit sei er drei- bis viermal schneller als bei manueller Arbeit. Zudem hat der Hersteller von Nachführsystemen einen Roboter für die automatisierte Reinigung von Modulen vorgestellt. Der Installationsroboter ist mit industriellen 3D-Kameras und KI-Bildverarbeitungsalgorithmen ausgestattet, die eine millimetergenaue Ausrichtung der Module gewährleisten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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