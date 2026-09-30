Berlin (ots) -Wie viel Nikotin enthält ein Nikotinbeutel tatsächlich? Wie hoch sind pH-Wert und Feuchtigkeitsgehalt - und welche weiteren Stoffe lassen sich im Labor nachweisen? Angaben auf der Verpackung liefern Verbraucher:innen bislang nur einen begrenzten Einblick in diese Produkte. Gleichzeitig bestehen für tabakfreie Nikotinbeutel in Deutschland keine spezifischen Produkt- und Kennzeichnungsvorgaben nach dem Tabakerzeugnisrecht. Mit NicoLeaks (https://www.haypp.com/de/nicopedia/neuigkeiten/nicoleaks-2-0-unabhangige-labordaten) veröffentlicht die Haypp Group deshalb Ergebnisse unabhängiger Laboruntersuchungen zu Nikotinbeuteln.Relaunch des Transparenzportals NicoLeaksNicoLeaks wurde 2021 mit dem Ziel geschaffen, mehr Transparenz in einer noch jungen Produktkategorie zu schaffen und Informationen sowohl für Verbraucher:innen als auch für Hersteller und Behörden zugänglich zu machen. Mit dem Relaunch auf NicoLeaks 2.0 wird das Transparenzportal nun umfassend erweitert: Verbraucher:innen, Forschende, Behörden und Branchenakteure können die verfügbaren Analysedaten künftig direkt durchsuchen, filtern und Produkte anhand einheitlicher Kriterien miteinander vergleichen.Von einzelnen Laborberichten zur vergleichbaren ProduktdatenbankIn der neuen Version erhält jedes erfasste Produkt eine eigene Produktseite, auf der die verfügbaren Analysewerte übersichtlich dargestellt werden. Über erweiterte Such- und Filterfunktionen lassen sich Produkte unter anderem nach Nikotingehalt, pH-Wert, Feuchtigkeitsgehalt und Markt (USA und Europa) vergleichen.Zugleich wurde die Zahl der unabhängig getesteten Produkte in der Datenbank erweitert. Damit entwickelt sich NicoLeaks von einer Sammlung einzelner Laborberichte zu einer strukturierten Vergleichsdatenbank, die Unterschiede zwischen Produkten leichter nachvollziehbar macht.Unabhängige Laboranalysen untersuchen zahlreiche ProdukteigenschaftenIm Rahmen der Qualitätsprüfung lässt Haypp Nikotinbeutel von dem akkreditierten Prüflabor Eurofins analysieren. Die Produkte können anhand folgender Kriterien verglichen werden:- Gemessener Nikotingehalt- pH-Wert- Feuchtigkeitsgehalt- Gewicht des Beutels- Weitere AnalysedatenInterne Obergrenze von 20 Milligramm Nikotin pro BeutelNeben den Laboranalysen hat Haypp eigene Kriterien für die Auswahl seines Sortiments definiert. Dazu zählt eine Obergrenze von 20 Milligramm Nikotin pro Beutel. Produkte, deren gemessener Nikotingehalt diesen Wert überschreitet, werden demnach nicht in das Sortiment aufgenommen.Bei der Bewertung weiterer Analysewerte orientiert sich Haypp zudem an bestehenden internationalen beziehungsweise branchenspezifischen Referenzwerken, darunter dem CORESTA Guide N° 35, der schwedischen Spezifikation SIS/TS 72:2024 sowie Standards des Bundesverbands der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse (BVTE)."Wir waren schon immer überzeugt, dass Transparenz zu besseren Produkten führt", so Markus Lindblad, Leiter der Rechts- und Außenangelegenheiten bei der Haypp Group. "Indem wir NicoLeaks erweitern und unabhängige Testergebnisse noch einfacher zugänglich, vergleichbar und verständlich machen, möchten wir zu höheren Standards in der gesamten Kategorie der Nikotinbeutel beitragen und Verbraucherinnen und Verbrauchern verlässliche Informationen an die Hand geben."NicoLeaks 2.0 ist ab sofort unter dem folgenden Link verfügbar: NicoLeaks.com (https://nicoleaks.com/). Die Nutzung der Datenbank ist kostenfrei.Über HayppDie Haypp Group ist Vorreiter beim globalen Übergang vom Rauchen zu risikoärmeren Produktalternativen. Mit ihren Ursprüngen in Skandinavien und ihrer umfassenden Erfahrung aus wegweisenden Märkten für rauchfreie Alternativen nutzt Haypp sein regulatorisches Fachwissen und seine Führungsposition im E-Commerce, um über 1,1 Millionen Verbraucherinnen und Verbraucher einen überzeugenden Mehrwert zu bieten. Mit elf verschiedenen E-Commerce-Marken ist die Gruppe in sechs Ländern in Europa und den USA vertreten.Weitere Infos unter https://www.haypp.com/de/ sowie www.hayppgroup.com (https://hayppgroup.com/)Pressekontakt:Pressekontakt für Rückfragen:Lisa HottesHead of PR & External Affairs DACHE-Mail: lisa.hottes@hayppgroup.comOriginal-Content von: Haypp, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156104/6361831