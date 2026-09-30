Zürich - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat auch im zweiten Quartal wieder am Devisenmarkt interveniert. Allerdings fiel die Intervention wertmässig im geringeren Masse aus als im Vorquartal. Die SNB erwarb von April bis Juni Devisen im Gegenwert von 1,437 Milliarden Franken. Dies geht aus einer am Mittwoch publizierten Statistik zu den Devisengeschäften hervor. Die Notenbank gibt die Interventionen für ein bestimmtes Quartal jeweils am Ende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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