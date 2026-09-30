DJ PTA-AFR: Leo International Precision Health Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG
Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß ---- 114-117 WpHG
Leo International Precision Health Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß ---- 114-117 WpHG
Planegg / Martinsried (pta000/30.09.2026/10:20 UTC+2) - Leo International Precision Health Aktiengesellschaft gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Halbjahresbericht 2026 Berichtszeitraum: 01.01.2026 - 30.06.2026 Internet-Veröffentlichung: https://www.liphag.com/de/investors/financial-reports Veröffentlichungsdatum: 30.09.2026
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Aussender: Leo International Precision Health Aktiengesellschaft Am Klopferspitz 19 82152 Planegg / Martinsried Deutschland Ansprechpartner: Phillip Campbell E-Mail: ir@liphag.com ISIN(s): DE0005490601 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt
[ source: https://www.pressetext.com/news/1790756400093 ]
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September 30, 2026 04:20 ET (08:20 GMT)