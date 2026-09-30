Die Börse liebt die Aussicht auf den nächsten Technologiesprung. Ist nun Quantencomputing an der Reihe? Quantencomputer nutzen die Regeln der Quantenphysik, um bestimmte hochkomplexe Aufgaben effizienter zu lösen als klassische Rechner. Die Technologie könnte industrielle Prozesse in Medizin, Energie, Materialforschung, Logistik und Cybersicherheit dramatisch verändern. Kürzlich betrat mit Aqarios Quantum Technologies die erste reinrassige Quantencomputing-Story das deutsche Börsenparkett. Die Münchner entwickeln Software für komplexe Planungsaufgaben und verbinden klassische Rechenverfahren mit Quantenalgorithmen. Der jüngste Schritt ins IBM-Ökosystem sorgt für Aufmerksamkeit. Zudem arbeitet die Gesellschaft mit zahlreichen deutschen Blue Chips zusammen. IonQ hebt nach einer Übernahme seine Umsatzprognose an, während D-Wave von staatlicher Unterstützung der US-Regierung profitiert. Die Geschäftsmodelle unterscheiden sich, gemeinsam ist jedoch das Ziel aus Quantenforschung ein skalierbares Geschäft zu machen. Wer schneidet in den kommenden Monaten am besten ab?
Enthaltene Werte: DE000A40UU44,US26740W1099,US46222L1089Den vollständigen Artikel lesen ...
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