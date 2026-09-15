Auf dem Flurfunk der jüngsten Kapitalmarktkonferenzen ist uns das zunehmende Interesse einiger Investoren an der Aqarios Quantum Technologies AG nicht verborgen geblieben. Immerhin ist das im Bereich Quantensoftware zur Lösung komplexer Problemstellungen tätige Unternehmen eine Besonderheit auf dem heimischen Kurszettel. Gar nicht mal so sehr wegen des Listings über eine SPAC-Konstruktion, sondern weil es im deutschen Spezialwertebereich schlicht kein vergleichbares Unternehmen gibt - und das bei einem so zukunftsträchtigen Thema wie der Quantentechnologie. Entsprechend steil sieht auch der Aktienchart der vergangenen Monate aus. Klar ist aber auch: Aqarios ist noch ein sehr junges Unternehmen und muss den langfristigen Erfolgsnachweis erst noch liefern. Umso wichtiger ist der jüngste operative Meilenstein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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