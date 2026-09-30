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Aqarios erhält Auftrag von Schaeffler für einen Proof of Concept in der Quantenoptimierung



30.09.2026 / 12:07 CET/CEST

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München, 30.09.2026



Die Aqarios GmbH, hundertprozentige Tochtergesellschaft der Aqarios Quantum Technologies AG, untersucht für Schaeffler auf ihrer Plattform Luna das Potenzial von Quantencomputing für industrielle Optimierungsaufgaben.



Die Aqarios Quantum Technologies AG gibt bekannt, dass ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft Aqarios GmbH von der Schaeffler Technologies AG & Co. KG mit der Durchführung eines Proof of Concept im Bereich der Quantenoptimierung beauftragt worden ist. Grundlage des Projekts ist Luna, die hardwareunabhängige Optimierungsplattform von Aqarios.



Viele Planungsaufgaben in der Industrie sind sogenannte Optimierungsprobleme. Hier wird unter sehr vielen möglichen Lösungen die beste gesucht, etwa um Kosten zu senken, Durchlaufzeiten zu verkürzen oder Anlagen und Personal besser auszulasten. Typische Beispiele sind die Produktions- und Lagerplanung, die Steuerung von Lieferketten oder die Schichtplanung. Mit jedem zusätzlichen Auftrag, Produkt oder Standort wächst die Zahl der möglichen Lösungen explosionsartig. Bei den Problemgrößen, die in der Industrie heute auftreten, stoßen selbst die leistungsfähigsten heutigen Optimierungswerkzeuge an harte Grenzen und finden häufig keine ausreichende Lösung mehr. Ziel des Projekts ist zu evaluieren, welches Potenzial Quantencomputing für Aufgaben dieser Art bietet und unter welchen Bedingungen sich damit künftig bessere Ergebnisse erzielen lassen, als es mit heutigen Algorithmen möglich ist.



Durchgeführt wird das Projekt auf Luna, der Optimierungsplattform von Aqarios. Luna arbeitet hardware-agnostisch: Ein einmal beschriebenes Optimierungsproblem lässt sich nahtlos auf klassischen Rechnern und auf Quantencomputern verschiedener Anbieter ausführen und miteinander vergleichen. Aqarios misst quantenbasierte Verfahren dabei grundsätzlich an einer klassischen Referenz nach aktuellem Stand der Technik. Nur so lässt sich belastbar zeigen, wo Quantencomputing tatsächlich einen Vorteil bringt.



Über Aqarios



Das deutsche Deeptech-Unternehmen Aqarios Quantum Technologies AG hält 100 % an der Aqarios GmbH, einem 2021 gegründeten Spin-off der LMU München. Aqarios ist ein führender Anbieter anwendungsorientierter Quantensoftware. Mit der selbst entwickelten, proprietären Software-Plattform Luna können Unternehmen in den Bereichen Energie, Finanzen, Logistik, Luftfahrt und Fertigung komplexe Problemstellungen ohne erforderliche Quantenexpertise lösen und ihre Prozesse effizienter gestalten. Aqarios hat bereits erfolgreich an Anwendungen von DAX-Konzernen und führenden Industrieunternehmen wie BASF, BMW, E.ON, MTU Aero Engines, SAP, Schaeffler und Siemens gearbeitet. Die Anwendungen setzt Aqarios auf Quantencomputern verschiedener Anbieter um, darunter IBM, IonQ und D-Wave. Die Innovationskraft von Aqarios und der Luna-Plattform wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Quantum Effects Award 2025 in der Kategorie Quantencomputing-Software und -Algorithmen auf der gleichnamigen Leitmesse in Stuttgart. Die Aqarios Quantum Technologies AG verfügt über 2,5 Mio. Aktien und einen Freefloat von ca. 40 %.





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