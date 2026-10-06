Beeindruckend sieht der Chart von Aqarios Quantum Technologies seit der Notizaufnahme im Juli 2026 definitiv aus. Immerhin hat die Aktie des Anbieters von Quantensoftware für die Optimierung komplexer industrieller Problemstellungen seit dieser Zeit um deutlich mehr als 100 Prozent an Wert gewonnen und den Börsenwert des Smallcaps auf 40 Mio. Euro gehoben. Die rasante Performance kommt zunächst einmal nicht sonderlich überraschend. Immerhin gab es bis dato hierzulande kein vergleichbar aufgestelltes Unternehmen mit Börsenlisting. Entsprechend richteten sich die Blicke der heimischen Investoren meist auf US-Companys wie IonQ, D-Wave, Quantum Computing oder Rigetti - zumindest wenn es um eher reinrassige Titel aus dem Sektor geht. Oder aber man setzt auf die umfassende Expertise von Tech-Giganten wie Alphabet, Microsoft oder IBM ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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