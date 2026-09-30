Vattenfall übernimmt die Vermarktung von vier Großbatterien mit einer Gesamtleistung von 285 Megawatt in Deutschland. Die Anlagen werden nach Angaben des Energiekonzerns von einem unabhängigen Flexibilitätsanbieter entwickelt, dessen Namen Vattenfall nicht nennt. Sie befinden sich an vier Standorten in unterschiedlichen Regelzonen Deutschlands. Anders als bei virtuell gebündelten Batteriespeichern erhält Vattenfall nach eigenen Angaben die direkte Kontrolle über die Anlagen und deren Betrieb. Das Unternehmen bezeichnet die Vereinbarung als erste und bislang größte Vermarktungsvereinbarung für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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