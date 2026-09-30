Vattenfall investiert in neue Speicherkapazitäten. Vier neue Projekte sollen 285 MW liefern. Mittelfristig sind 1,5 GW geplant. Energieversorger Vattenfall übernimmt die Vermarktung von vier Großbatterien mit einer kombinierten Leistung von 285 Megawatt. Wie das Unternehmen mitteilte, sei ein unabhängiger Flexibilitätsanbieter in Deutschland für die Entwicklung zuständig. Laut Vattenfall handele es sich um das erste physische Batterieportfolio dieser Art in Europa."Batteriespeicher sind ein zentraler ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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