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WKN: 912146 | ISIN: AT0000741301 | Ticker-Symbol:
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Aktienmarkt
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Dow Jones News
30.09.2026 12:27 Uhr
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(1)

PTA-PVR: Wiener Privatbank SE: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

DJ PTA-PVR: Wiener Privatbank SE: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)

Wiener Privatbank SE: Veröffentlichung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG

Wien (pta000/30.09.2026/11:51 UTC+2) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach -- 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung

1. Emittent Wiener Privatbank SE, Parkring 12, 1010 Wien, Österreich

2. Grund der Mitteilung Sonstiges

3. Meldepflichtige Person

Name: Diana Staykova Staykova

4. Namen der Aktionäre (sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt) Saint Gabriel Resort OOD

5. Datum der Schwellenberührung 25.09.2026

6. Gesamtpositionen der meldepflichtigen Person 

% der Stimmrechte, die  % der Stimmrechte, die die Finanz-/    Total von   Gesamtzahl der 
           zu Aktien gehören   sonstigen Instrumente repräsentieren   beiden in %   Stimmrechte des 
              (7.A)            (7.B.1 + 7.B.2)        (7.A + 7.B)    Emittenten 
 Situation am Tag 
    der     0           0                     0        5.004.645 
Schwellenberührung 
 Situation in der 0           8,64                   8,64 
vorherigen Meldung

7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle

7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören 

ISIN der   Absolut direkt (-- 130  Absolut indirekt (-- 133   Direkt in % (-- 130   Indirekt in % (-- 133 
  Aktien      BörseG 2018)        BörseG 2018)        BörseG 2018)       BörseG 2018) 
  Summe:                        0                           0

7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018 

Art des Instruments Verfalldatum Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 
Aktienkaufvertrag  25.09.2026  25.09.2026          0          0,00 
                        Summe:           0         0

7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 

Art des   Verfalldatum  Ausübungszeitraum /   Barausgleich oder physische   Stimmrechte  Stimmrechte in 
 Instruments             Laufzeit          Abwicklung        absolut      % 
                                    Summe:           0        0

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: 

Ziffer     Name    Direkt kontrolliert   Direkt gehaltene    Direkt gehaltene Finanz-/   Total von 
                 durch Ziffer   Stimmrechte in Aktien (%)  sonstige Instrumente (%)   beiden (%) 
1       Diana Staykova           0             0               0 
       Staykova 
2       Saint Gabriel  1          0             0               0 
       Resort OOD

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: Stimmrechte nach der Hauptversammlung:

10. Sonstige Informationen

In der Meldung von Diana Staykova Staykova bzw. Saint Gabriel Resort OOD vom 12.08.2026 wurde der Abschluss eines Aktienkaufvertrages über 432.179 Aktien (entspricht 8,64 % des Grundkapitals) gemeldet. Dieser Aktienkaufvertrag unterlag noch Bedingungen und wurde daher nicht zeitnah zum Abschluss des Vertrages durchgeführt. Bis zum Ablauf des 25.09.2026 (Long Stop Date) wurde die Bedingung für die Lieferung der Aktien nicht erfüllt. Somit ist die auflösende Bedingung eingetreten und der Aktienkaufvertrag (gemeldet als Finanzinstrument) aufgelöst. Die Finanzinstrumente unterschritten die gesetzlichen Meldeschwellen von 5 % und 4 % des Grundkapitals. In the notification from Diana Staykova Staykova and Saint Gabriel Resort OOD dated 12.08.2026, the conclusion of a share purchase agreement for 432,179 shares (representing 8.64 per cent of the share capital) was reported. This share purchase agreement was subject to conditions and was therefore not executed immediately upon the conclusion of the agreement. By the expiry of 25.09.2026 (long stop date), the condition for the delivery of the shares had not been met. Consequently, the condition subsequent has been triggered and the share purchase agreement (reported as a financial instrument) has been terminated. The financial instruments therefore fell below the statutory reporting thresholds of 5 per cent and 4 per cent of the share capital.

(Ende)

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Aussender:      Wiener Privatbank SE 
           Parkring 12 
           1010 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Charlotte Newby, Investor Relations 
Tel.:         +43 1 534 31-246 
E-Mail:        charlotte.newby@wienerprivatbank.com 
Website:       www.wienerprivatbank.com 
ISIN(s):       AT0000741301 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1790761860096 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 30, 2026 05:51 ET (09:51 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

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