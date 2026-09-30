DJ PTA-PVR: Wiener Privatbank SE: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)

Wiener Privatbank SE: Veröffentlichung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG

Wien (pta000/30.09.2026/11:51 UTC+2) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach -- 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung

1. Emittent Wiener Privatbank SE, Parkring 12, 1010 Wien, Österreich

2. Grund der Mitteilung Sonstiges

3. Meldepflichtige Person

Name: Diana Staykova Staykova

4. Namen der Aktionäre (sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt) Saint Gabriel Resort OOD

5. Datum der Schwellenberührung 25.09.2026

6. Gesamtpositionen der meldepflichtigen Person

% der Stimmrechte, die % der Stimmrechte, die die Finanz-/ Total von Gesamtzahl der zu Aktien gehören sonstigen Instrumente repräsentieren beiden in % Stimmrechte des (7.A) (7.B.1 + 7.B.2) (7.A + 7.B) Emittenten Situation am Tag der 0 0 0 5.004.645 Schwellenberührung Situation in der 0 8,64 8,64 vorherigen Meldung

7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle

7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören

ISIN der Absolut direkt (-- 130 Absolut indirekt (-- 133 Direkt in % (-- 130 Indirekt in % (-- 133 Aktien BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018) Summe: 0 0

7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments Verfalldatum Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Aktienkaufvertrag 25.09.2026 25.09.2026 0 0,00 Summe: 0 0

7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018

Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum / Barausgleich oder physische Stimmrechte Stimmrechte in Instruments Laufzeit Abwicklung absolut % Summe: 0 0

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

Ziffer Name Direkt kontrolliert Direkt gehaltene Direkt gehaltene Finanz-/ Total von durch Ziffer Stimmrechte in Aktien (%) sonstige Instrumente (%) beiden (%) 1 Diana Staykova 0 0 0 Staykova 2 Saint Gabriel 1 0 0 0 Resort OOD

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: Stimmrechte nach der Hauptversammlung:

10. Sonstige Informationen

In der Meldung von Diana Staykova Staykova bzw. Saint Gabriel Resort OOD vom 12.08.2026 wurde der Abschluss eines Aktienkaufvertrages über 432.179 Aktien (entspricht 8,64 % des Grundkapitals) gemeldet. Dieser Aktienkaufvertrag unterlag noch Bedingungen und wurde daher nicht zeitnah zum Abschluss des Vertrages durchgeführt. Bis zum Ablauf des 25.09.2026 (Long Stop Date) wurde die Bedingung für die Lieferung der Aktien nicht erfüllt. Somit ist die auflösende Bedingung eingetreten und der Aktienkaufvertrag (gemeldet als Finanzinstrument) aufgelöst. Die Finanzinstrumente unterschritten die gesetzlichen Meldeschwellen von 5 % und 4 % des Grundkapitals. In the notification from Diana Staykova Staykova and Saint Gabriel Resort OOD dated 12.08.2026, the conclusion of a share purchase agreement for 432,179 shares (representing 8.64 per cent of the share capital) was reported. This share purchase agreement was subject to conditions and was therefore not executed immediately upon the conclusion of the agreement. By the expiry of 25.09.2026 (long stop date), the condition for the delivery of the shares had not been met. Consequently, the condition subsequent has been triggered and the share purchase agreement (reported as a financial instrument) has been terminated. The financial instruments therefore fell below the statutory reporting thresholds of 5 per cent and 4 per cent of the share capital.

(Ende)

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Aussender: Wiener Privatbank SE Parkring 12 1010 Wien Österreich Ansprechpartner: Charlotte Newby, Investor Relations Tel.: +43 1 534 31-246 E-Mail: charlotte.newby@wienerprivatbank.com Website: www.wienerprivatbank.com ISIN(s): AT0000741301 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1790761860096 ]

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September 30, 2026 05:51 ET (09:51 GMT)