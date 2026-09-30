Ionos hat am Mittwoch einen ordentlichen Kursrutsch kassiert. Die Aktie verlor bis zum Mittag 5,4 Prozent auf 31,62 €, war damit das klare Schlusslicht im MDax und so günstig zu haben wie zuletzt Anfang August. Auslöser war ein frischer Analystenkommentar vom Bankhaus Metzler, und der hat es in sich. Verkaufsempfehlung mit Kursziel 28,50 € Analyst Veysel Taze hat die Bewertung von Ionos mit einer Verkaufsempfehlung und einem Kursziel von 28,50 € ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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