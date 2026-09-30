SpaceX will Starlink vom Satelliteninternet zum vollwertigen Mobilfunkanbieter ausbauen. AT&T-Chef John Stankey hält diesen Plan allerdings für technisch und wirtschaftlich nicht tragfähig. Die Kritik trifft einen wichtigen Teil der Investmentstory: Bei einem Aktienkurs von 149,24 US$ und einer Bewertung von annähernd 2 Billionen US$ benötigt SpaceX neue Milliardengeschäfte - doch kann Starlink die etablierten Mobilfunknetze wirklich ersetzen? 20 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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