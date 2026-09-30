Mitteilung der Mutares SE & Co. KGaA: Mutares schließt die Übernahme der Synthomer a.s. von Synthomer plc zur weiteren Stärkung des Segments Chemicals & Materials ab - Führender europäischer Hersteller und Anbieter hochwertiger Acrylatlösungen - Umsatz von rund EUR 110 Mio. (Carve-out-Umsätze)[1] im Jahr 2025 bei rund 300 Mitarbeitern - Neue Plattformakquisition zur Stärkung des Segments Chemicals & Materials Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat die Übernahme der Synthomer a.s. ("Synthomer"), eines führenden europäischen Herstellers und Anbieters hochwertiger Acrylatlösungen, von der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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