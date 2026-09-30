NEW YORK (dpa-AFX) - Für den vortags durchwachsenen US-Aktienmarkt zeichnen sich am Mittwoch Gewinne ab. Angesichts einiger Konjunkturdaten und vor den Geschäftszahlen des Chipkonzerns Micron blieb die Kaufbereitschaft aber überschaubar. Zudem wirft der am Freitag anstehende Arbeitsmarktbericht bereits seine Schatten voraus.

Eine halbe Stunde vor dem Börsenstart taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,3 Prozent höher auf 51.486 Punkten. Den technologielastigen Nasdaq 100 sieht IG ebenfalls 0,3 Prozent fester bei 30.425 Zählern.

Bereits vor dem offiziellen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung gaben Informationen des Arbeitsmarktdienstleisters ADP Einblick in die Beschäftigungsentwicklung der Privatwirtschaft. Dort ist die Zahl der Beschäftigten im September stärker gestiegen als erwartet.

Im Rahmen von Preisdaten wurde zudem bekannt, dass der sogenannte PCE-Deflator im August im Vergleich zum Vorjahr weniger stark zugelegt hat als prognostiziert. Er gilt als bevorzugte Inflationskennziffer für die US-Notenbank Fed, die ihre Geldpolitik sowohl an der Teuerungsentwicklung als auch am Arbeitsmarkt ausrichtet. Die Inflationsdaten stießen am Markt erkennbar auf ein positives Echo, da sie den Druck auf die Währungshüter für eine weitere Leitzinsanhebung minderten.

Im Halbleitersektor, der zuletzt mit dem Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI) häufig im Fokus gestanden hatte, zeigten sich die vorbörslichen Aktienkurse überwiegend unauffällig. Mit der Schlussglocke an den US-Börsen legt Micron seine Zahlen vor. Die Aktien zogen um 1,4 Prozent an.

Für die Anteilscheine von HP Enterprise (HPE) ging es um 6,9 Prozent hoch. Der Spezialist für IT-Infrastruktur, Cloud-Lösungen und Technologiedienstleistungen erhielt einen 1,2 Milliarden US-Dollar schweren Auftrag vom Chipriesen AMD . Im Handelsverlauf steht zudem eine Investorenveranstaltung von HPE mit möglicherweise weiteren Unternehmensnachrichten an.

Bei Boeing konnten sich die Anleger über ein Kursplus von 2,5 Prozent freuen. Der kriselnde Flugzeugbauer bekam den milliardenschweren Zuschlag für den Bau des nächsten Kampfjet-Modells für die US-Marine. Er stach damit seinen Konkurrenten Northrop Grumman aus, dessen Aktien vorbörslich um 4 Prozent sanken. Im vergangenen Jahr hatte Boeing bereits den Hersteller Lockheed Martin bei dem neuen F-47 für die US-Luftwaffe übertrumpft.

Für die Moderna -Titel zeichnen sich mit minus 8 Prozent Gewinnmitnahmen nach dem höchsten Stand seit Dezember 2022 ab. Die US-Bank Citigroup stufte die Aktien ab und rät nun zum Verkauf. Der Optimismus wegen der Erfolge des Impfstoff-Spezialisten im Onkologiebereich sei inzwischen mehr als eingepreist, hieß es zur Begründung./gl/he

US0079031078, US0970231058, US5398301094, US5951121038, US6668071029, US2605661XXX, US6311011XXX, US42824C1099, US60770K1079