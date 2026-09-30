Zürich - Auch die Ökonomen der Zürcher Kantonalbank (ZKB) schätzen die Schweizer Wirtschaft stärker ein als bisher. Gleichzeitig erhöhen sie auch die Inflationsprognosen leicht. Die Experten erwarten laut Mitteilung vom Mittwoch für 2026 neu ein Wachstum des realen Bruttoinlandprodukts (BIP) von 2,2 Prozent statt wie bisher 1,0 Prozent. Für 2027 wird der Wert auf 1,4 Prozent von 1,2 Prozent erhöht. «Die Erholung der Schweizer Konjunktur geht weiter», ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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