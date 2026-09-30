Erst seit Februar 2024 ist die Renk-Aktie (RENK73) an der Börse notiert. Seit dieser Zeit erlebt der Kurs des Papiers ein heftiges Auf und Ab. Zuletzt stand aber vor allem das Ab im Vordergrund. Denn vom Rekordhoch bei 90,34 Euro, welches nahezu exakt vor einem Jahr markiert worden war, ging es inzwischen bis unter die 40-Euro-Marke zurück. Wir klären auf. Genau am 3. Oktober 2025, also ausgerechnet am Tag der Deutschen Einheit, markierte die Renk-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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