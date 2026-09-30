Die zweite europäische Ausgabe der Flaggschiff-Kundenkonferenz von QAD Redzone findet in München statt, während neue Daten zeigen, dass Hersteller in der DACH-Region bei der Digitalisierung und der Einführung von KI hinter ihren globalen Konkurrenten zurückbleiben.

Champions of Manufacturing - QAD Redzone, das Unternehmen hinter der weltweit führenden Plattform für Fertigungsunternehmen, zu der auch die "Connected Workforce Solution" von Redzone für Mitarbeiter an vorderster Front gehört, gab bekannt, dass es seine Präsenz in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH) ausbaut. Im Rahmen dieser Expansion wird das Unternehmen seine jährliche Kundenkonferenz "Champions of Manufacturing" am 8. und 9. Oktober 2026 in München veranstalten.

Die Expansion erfolgt vor dem Hintergrund, dass die Hersteller in der DACH-Region bei der Digitalisierung hinterherhinken: Die Umfrage 2026 Industry 4.0 Barometer unter 1.206 Befragten aus Industrieunternehmen ergab, dass der Digitalisierungsgrad in der Region bei 57 Prozent liegt und damit hinter dem globalen Durchschnitt von 68 Prozent zurückbleibt, während nur 37 Prozent der Hersteller in der DACH-Region KI in der Produktion einsetzen im Vergleich zu 71 Prozent in China und 57 Prozent in den USA. Redzone verstärkt sein Engagement in der DACH-Region, während die Hersteller daran arbeiten, diese digitale Lücke zu schließen. So hostet Redzone beispielsweise DACH-Kundendaten in der lokalen AWS-Cloud-Infrastruktur in Frankfurt unter Einhaltung der DSGVO und neuer Standards zur Datenhoheit im Bereich KI.

Über die Digitalisierungslücke hinaus geht Redzone auch auf andere Herausforderungen ein, die die Fertigungsindustrie in der DACH-Region verändern: Fachkräftemangel, steigende Kosten und die Notwendigkeit, die Produktivität mit dem vorhandenen Personal zu steigern. Im deutschen Maschinenbau meldet laut der ifo-Konjunkturumfrage vom Februar 2026 immer noch fast jedes fünfte Unternehmen einen Mangel an qualifizierten Arbeitskräften, obwohl sich dieser Mangel auf nationaler Ebene allmählich entspannt.

Fertigungsunternehmen, die Redzone einsetzen, erzielen bereits nach 90 Tagen eine durchschnittliche Produktivitätssteigerung von 26 Prozent und verbessern gleichzeitig die Qualitätsleistung sowie das Engagement der Belegschaft. DACH-Fertigungsunternehmen wie die Heinerle-Berggold Schokoladen GmbH und die Ornua Deutschland GmbH verzeichnen bereits Erfolge Beispiele für den wachsenden regionalen Einfluss von Redzone.

"Die Einführung von Redzone war eine sehr gute Entscheidung. Die Kommunikation in der Produktion hat sich deutlich verbessert, Informationen gehen nicht mehr verloren, und dank des Compliance-Moduls sind wir in weniger als 120 Tagen vollständig papierlos geworden. Gleichzeitig konnten wir unsere Gesamtanlageneffektivität (OEE) um 5,9 Prozent steigern und die Ausfallzeiten um 11 Prozent reduzieren", sagte Roberto Fuchs, Produktionsleiter bei der Heinerle-Berggold Schokoladen GmbH

Redzone genießt das Vertrauen von mehr als 2.000 Fabriken weltweit und verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in der Unterstützung von Herstellern in ganz Europa. Das Unternehmen verbindet Mitarbeiter an der Produktionsfront, Vorgesetzte und Werksleiter in einer gemeinsamen digitalen Umgebung, die Echtzeit-Transparenz in der Produktion, Zusammenarbeit, Compliance, Qualitätsmanagement und Workflows zur kontinuierlichen Verbesserung vereint. Indem Betriebsinformationen über Schichten, Abteilungen und Standorte hinweg sichtbar und verwertbar gemacht werden, können Hersteller Engpässe schneller erkennen, Ausfallzeiten reduzieren, die Erstausbeute verbessern und Leistungssteigerungen langfristig aufrechterhalten.

Wie agentenbasierte KI die Produktivität in der Fertigung verbessert

Die Redzone-Plattform umfasst außerdem ChampionAI, eine Suite von KI-Agenten, die speziell für Fertigungsumgebungen entwickelt wurde. Sie lernt aus realen Aktivitäten an der Produktionsfront, Betriebsdaten und bewährten Best Practices, um Herstellern dabei zu helfen, Probleme zu erkennen, bevor sie eskalieren, und im richtigen Moment auf die richtigen Erkenntnisse zu reagieren wodurch Teams von reaktiven zu proaktiven Arbeitsabläufen übergehen.

In der Fertigung bedeutet dies optimierte Arbeitsabläufe, standardisierte Best Practices und kontinuierliche Verbesserungen, die sich standortübergreifend summieren. In Kombination mit der "Connected Workforce Solution" von Redzone wandelt ChampionAI Betriebsdaten in Ergebnisse um, auf die Hersteller reagieren können: höhere Anlagenauslastung, bessere Qualitätsleistung und engagiertere Mitarbeiter.

"Redzone liefert messbare Ergebnisse in den Bereichen, die Herstellern am wichtigsten sind: Produktivität, Qualität, Instandhaltung und Zuverlässigkeit. Was uns auszeichnet, ist, dass wir dies in 90 Tagen schaffen nicht in Jahren", sagte Ahmad Salama, Geschäftsführer EMEA APJ bei Redzone. "Indem Mitarbeiter an vorderster Front, Betriebsdaten und KI-gesteuerte Anleitungen in einer einzigen Umgebung miteinander verbunden werden, können Hersteller Engpässe beseitigen, Ausfallzeiten reduzieren, die Erstqualität verbessern und eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung aufbauen, die Ergebnisse in großem Maßstab nachhaltig sicherstellt."

Über Champions of Manufacturing

QAD Redzones Champions of Manufacturing Europe ist eine zweitägige Veranstaltung, bei der Werksleiter, Produktionsleiter, Operational-Excellence-Teams und Führungskräfte aus der Fertigungsindustrie zusammenkommen, um praktische Strategien zur Verbesserung von Produktivität, Qualität und betrieblicher Leistung auszutauschen.

München ist die zweite Station der "Champions of Manufacturing"-Veranstaltungsreihe 2026. Die jährliche Veranstaltung in Amerika fand vom 21. bis 23. September 2026 in Chicago statt. Dort stellte das Unternehmen seine Manufacturing-Intelligence-Vision sowie ein breites Portfolio an Ankündigungen zur Einführung agentischer KI vor, darunter "Champion Assist", neue persona-basierte "Champions", eine verbesserte Integration zwischen "Redzone Connected Workforce" und "QAD Adaptive ERP" sowie Pläne zur Integration von NVIDIA-Technologien in die Fertigungsplattform von QAD Redzone.

München bringt diese Dynamik in die DACH-Region und bietet europäischen Herstellern denselben direkten Zugang zu Live-Produktdemonstrationen, Kundenbeispielen und den Fachleuten, die KI bereits heute in ihren Arbeitsabläufen einsetzen. Die vollständige Liste der Ankündigungen im Rahmen von "Champions of Manufacturing" ist im QAD Newsroom verfügbar.

Die Teilnehmer werden:

Erfahren Sie echte Erfolgsgeschichten aus der Fertigungsindustrie von Herstellern, die bereits KI einsetzen, um Arbeitsabläufe zu automatisieren und betriebliche Engpässe zu beseitigen.

Entdecken Sie, wie "Connected Workforce"-Technologien, betriebliche Echtzeitdaten und agentenbasierte KI Herstellern helfen, die Entscheidungsfindung zu beschleunigen und die kontinuierliche Verbesserung voranzutreiben.

Sehen Sie sich Live-Demonstrationen von ChampionAI in Aktion in Fertigungsumgebungen an.

Feiern Sie die Gewinner der ersten "QAD Redzone International Community Awards".

Zu den Höhepunkten gehören: eine Podiumsdiskussion mit Ken Fisher, Präsident von Redzone; Ahmad Salama, Geschäftsführer EMEA APJ bei Redzone; sowie europäische Kunden aus der Fertigungsindustrie, die darüber berichten, wie sie mit agentenbasierter KI die betriebliche Transformation an vorderster Front vorantreiben. Im Rahmen der Veranstaltung werden außerdem erstmals die internationalen "Celebrating Manufacturing Miracles"-Community-Awards von QAD Redzone verliehen, mit denen Unternehmen ausgezeichnet werden, die herausragende Verbesserungen bei Produktivität, Anlagenverfügbarkeit und Mitarbeiterleistung erzielt haben.

Medienvertreter, die an der Teilnahme an der "Champions of Manufacturing Europe" interessiert sind, können über die unten angegebenen Kontaktdaten eine Presseakkreditierung beantragen.

Über QAD Redzone

QAD Redzone definiert die Fertigung und Lieferketten neu durch seine intelligente, adaptive Plattform, die Menschen, Prozesse und Technologie zu einem einzigen "System of Action" verbindet. Mit drei Kernsäulen Redzone (Befähigung der Mitarbeiter an vorderster Front), Adaptive Applications (das intelligente Rückgrat) und ChampionAI (agentebasierte KI für die Fertigung) hilft QAD Redzone Fertigungsunternehmen dabei, mit Champion Pace zu arbeiten und bereits in nur 90 Tagen messbare Produktivität, Widerstandsfähigkeit und Wachstum zu erzielen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.qad.com oder rufen Sie unter +1 805-566-6100 an. Finden Sie uns auf LinkedIn, X, Facebook und Instagram.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

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