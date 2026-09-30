EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Mellenu Finance S.A.
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Mellenu Finance S.A. bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.09.2026
Ort: https://cdn.prod.website-files.com/698d9d295c057e59c0db89ff/6abd4e7ec7bddab6ed0198d7_FS2026%20H1%20-%20Mellenu%20Finance%20S.A.%20(f.e.).pdf
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.09.2026
Ort: https://cdn.prod.website-files.com/698d9d295c057e59c0db89ff/6abd4e7ec7bddab6ed0198d7_FS2026%20H1%20-%20Mellenu%20Finance%20S.A.%20(f.e.).pdf
30.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mellenu Finance S.A.
|25C, Boulevard Royal
|L-2449 Luxembourg
|Luxemburg
|LEI Code:
|2138003QX1RSCHWUB420
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
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