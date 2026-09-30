Am Stand 1A18 werden wichtige Hilfsstoffmarken, eine bevorstehende Erweiterung des Kapsel-Sortiments sowie ein ansprechender interaktiver Bereich präsentiert

Roquette wird sein umfassendes Portfolio an pharmazeutischen Hilfsstoffen, Lösungen zur Wirkstoffabgabe und führendem technischem Know-how auf der CPHI Mailand 2026 in Italien präsentieren, wo das Unternehmen Besucher am Stand 1A18 in der Hilfsstoffhalle begrüßen wird.

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Visit Roquette at booth 1A18 in the excipients hall.

Auf der diesjährigen globalen Branchenveranstaltung wird Roquette wichtige Produktmarken hervorheben, die die Leistungsfähigkeit von Formulierungen, eine patientenorientierte Arzneimittelverabreichung und Innovationen im Biopharma-Bereich unterstützen, darunter METHOCEL-Celluloseether, PEARLITOL Mannitol, Avicel-mikrokristalline Cellulose, POLYOX-Polyethylenoxid, KLEPTOSE-Cyclodextrine, LYCADEX-pyrogenfreies Dextrose-Monohydrat, Qualicaps by Roquette Hartkapseln sowie sein Alginat-Portfolio aus nachhaltig gewonnenem Seetang. Das Unternehmen wird zudem seine Biopharma-Lösungen in den Bereichen Upstream-Verarbeitung, Downstream-Effizienz und Unterstützung bei der Formulierung in den Fokus rücken.

Besucher des Messestands erhalten einen ersten Einblick in die neueste Ergänzung des Qualicaps-Portfolios, die darauf ausgelegt ist, die Auswahl an Hartkapseln für Pharmahersteller zu erweitern und gleichzeitig die Qualität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, die Sie von Qualicaps von Roquette erwarten.

Roquette wird zudem einen ansprechenden interaktiven Bereich präsentieren, in dem Besucher durch unterhaltsame digitale Erlebnisse die Welt der robusten Hilfsstofflösungen erkunden können mit der Chance, Preise zu gewinnen.

"Pharmazeutische Innovation misst sich letztendlich daran, welchen Unterschied sie im Leben der Patienten bewirkt", sagte Chiara Bergerone, stellvertretende Geschäftsführerin des Geschäftsbereichs Health Pharma Solutions bei Roquette. "Auf der CPHI Mailand werden wir zeigen, wie die richtige Kombination aus Wissenschaft, Technologie und Partnerschaft komplexe Herausforderungen bei der Formulierung in Lösungen verwandeln kann, die für Patienten wirksamer, zuverlässiger und sinnvoller sind."

Am Stand 1A18 stehen die Experten von Roquette zur Verfügung, um Lösungen für feste orale Darreichungsformen, parenterale Anwendungen, Arzneimittelverabreichung und biopharmazeutische Anwendungen zu besprechen.

Über Roquette

Roquette ist ein weltweit führender Anbieter nachhaltiger pflanzlicher Lösungen und treibt Innovationen und starke Partnerschaften voran, die die Zukunft von Ernährung, Gesundheit und Bioindustrie gestalten.

Das Unternehmen nutzt natürliche Ressourcen wie Weizen, Mais, Algen und Zellulose, um hochleistungsfähige Inhaltsstoffe herzustellen, die in alltäglichen Lebensmitteln, oralen Medikamenten, fortschrittlichen Biopharmazeutika und einer Reihe biobasierter Produkte zum Einsatz kommen.

Als Familienunternehmen mit über 90 Jahren Erfahrung und 11.000 Mitarbeitern bedient Roquette Kunden in über 150 Ländern und hat sich der Schaffung von nachhaltigem Wert für Kunden, Patienten, Verbraucher und die Gesellschaft verschrieben.

Gemeinsam verwandeln wir das Potenzial der Natur in die Grundlagen des Lebens.

Weitere Informationen über Roquette finden Sie hier.

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Pressekontakt:

Lisa M. Miree Luke

Global Head of Communications

Geschäftsbereichs Health Pharma Solutions bei Roquette

E-Mail: lisa.luke@roquette.com