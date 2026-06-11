Unter dem Motto "One Roquette for Innovations" wird das Unternehmen sein kürzlich erweitertes Portfolio vorstellen und aufzeigen, wie diese einzigartige Auswahl an hochleistungsfähigen Hilfsstoffen und innovativen Rezepturen die nächste Generation von Arzneimitteln vorantreibt.

Roquette ist ein weltweit führender Anbieter von pflanzlichen Inhaltsstoffen und pharmazeutischen Hilfsstoffen. Das Unternehmen wird sein umfassendes Portfolio an innovativen Lösungen für die Arzneimittelverabreichung auf der CPHI PMEC China 2026 präsentieren, die vom 16. bis 18. Juni im Shanghai New International Expo Centre (SNIEC) stattfindet. Unter dem Motto "One Roquette for Innovations" wird der Geschäftsbereich Health Pharma Solutions von Roquette am Stand E3D26 ausstellen. Dank fundiertem wissenschaftlichen Fachwissen und technischer Kompetenzen ermöglicht Roquette Pharmaunternehmen, vielversprechende Rezepturen in skalierbare kommerzielle Erfolge umzusetzen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260610149938/de/

Under the theme "One Roquette for Innovations," the company will highlight its recently expanded portfolio to demonstrate how this unmatched range of high-performance excipients and innovative formulation solutions is powering the next generation of pharmaceuticals.

"Die Pharmaindustrie zeichnet sich durch eine hohe Dynamik aus Innovationen reichen von GLP-1-Therapien bis hin zu komplexen Biologika. Der Druck, zuverlässige Produktionsprozesse, eine konstante Versorgung und robuste Rezepturen in großem Umfang zu gewährleisten ist so groß wie nie zuvor", sagte Angela Strzelecki, Senior Vice President der Roquette-Gruppe und CEO des Geschäftsbereichs Health Pharma Solutions von Roquette. "Roquette bietet ein umfassendes Portfolio, das Hilfsstoffe, Technologien für Rezepturen, biopharmazeutische Lösungen und Hartkapseln umfasst. So sind wir gut positioniert, um die aktuellen Herausforderungen zu meistern. Wir verfügen über ein weites Produktionsnetzwerk und halten globale Qualitätsstandards ein. Wir möchten ein vertrauenswürdiger Partner sein, der die nächste Generation der Arzneimittelverabreichung in China und im asiatisch-pazifischen Raum vorantreibt."

PEARLITOL Mannitol: Für skalierbare, moderne Arzneimittelverabreichung

Roquette's PEARLITOL Mannitol, ein vielseitiger Hilfsstoff, der die Entwicklung von Rezepturen vereinfacht und gleichzeitig auch im industriellen Maßstab eine hervorragende Leistung bietet, wird am Stand vorgestellt. PEARLITOL Mannitol wird in China hergestellt, um eine zuverlässige Lieferung zu gewährleisten. Es ermöglicht:

Rezepturen mit hoher und niedriger Dosis und unterschiedliche Arten der Dosierung

Mehr Stabilität bei schwierigen Bedingungen

Zuverlässige Verarbeitung und konsistente Ergebnisse

Orale Einnahme, Injektion, Inhalation und biologische Anwendung möglich

Integrierte Lösungen für jede Phase der Arzneimittelentwicklung

Am Stand von Roquette wird die gesamte Breite der pharmazeutischen Lösungen präsentiert, die die drängendsten Herausforderungen der Branche angehen:

Leistungsstarke pharmazeutische Hilfsstoffe wie Avicel mikrokristalline Cellulose, Ac-Di-Sol Croscarmellose-Natrium, METHOCEL HPMC, ETHOCEL Ethylcellulose und POLYOX Polyethylenoxid

mikrokristalline Cellulose, Ac-Di-Sol Croscarmellose-Natrium, METHOCEL HPMC, ETHOCEL Ethylcellulose und POLYOX Polyethylenoxid Differenzierte Technologien für die Verabreichung: von festen oralen Darreichungsformen über Systeme zur kontrollierten Freisetzung bis hin zu komplexen Spezialformen

Biopharmazeutische Lösungen wie KLEPTOSE Beta-Cyclodextrine zur Proteinstabilisierung und NOVAMATRIX-3D-Alginatschäume für die 3D-Zellkultur

Beta-Cyclodextrine zur Proteinstabilisierung und NOVAMATRIX-3D-Alginatschäume für die 3D-Zellkultur Hartkapseln und integrierte Verabreichungslösungen: Qualicaps von Roquette bietet ein umfassendes Sortiment an HPMC- und Gelatinekapseln für Oral- und Inhalationsanwendungen

Umfassende Unterstützung: Fachkompetenz von der frühen Entwicklung von Rezepturen bis zur Skalierung auf kommerziellem Produktionsniveau

Treffen Sie Roquette auf der CPHI China 2026

Besuchen Sie Roquette am Stand E3D26, um das Expertenteam kennenzulernen und zu erfahren, wie die integrierten Lösungen des Unternehmens Ihnen helfen können, die Komplexität der Rezepturentwicklung und die Herausforderungen bei der Skalierung zu meistern. Weitere Informationen zur Teilnahme von Roquette an der CPHI China 2026 finden Sie hier.

Über Roquette

Roquette ist ein weltweit führender Anbieter nachhaltiger pflanzlicher Lösungen und treibt Innovationen und starke Partnerschaften voran, die die Zukunft von Ernährung, Gesundheit und Bioindustrie gestalten.

Das Unternehmen nutzt natürliche Ressourcen wie Weizen, Mais, Algen und Zellulose, um hochleistungsfähige Inhaltsstoffe herzustellen, die in alltäglichen Lebensmitteln, oralen Medikamenten, fortschrittlichen Biopharmazeutika und einer Reihe biobasierter Produkte zum Einsatz kommen.

Als Familienunternehmen mit über 90 Jahren Erfahrung und 11.000 Mitarbeitern bedient Roquette Kunden in über 150 Ländern und hat sich der Schaffung von nachhaltigem Wert für Kunden, Patienten, Verbraucher und die Gesellschaft verschrieben.

Gemeinsam verwandeln wir das Potenzial der Natur in die Grundlagen des Lebens.

Weitere Informationen über Roquette finden Sie hier.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260610149938/de/

Contacts:

Pressekontakt

Lisa Luke

Global Head of Communications

Roquette's Health Pharma Solutions Business Unit

Email: lisa.luke@roquette.com