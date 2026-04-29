Experten geben am Stand 3F112 Einblicke in innovationsreiche Produkte für die tägliche Gesundheit

Roquette, ein weltweit führender Anbieter von pflanzlichen Inhaltsstoffen, Hilfsstoffen und pharmazeutischen Lösungen, wird sein erweitertes Portfolio auf der Vitafoods Europe 2026 vorstellen, die vom 5. bis 7. Mai in Barcelona stattfindet. Das Angebot von Roquette soll Marken im Bereich Consumer Healthcare dabei unterstützen, zukunftsfähig zu bleiben und verbraucherorientierte Innovationen für das tägliche Wohlbefinden voranzutreiben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260428653480/de/

Credits to Roquette

Angesichts steigender Verbrauchererwartungen und zunehmenden Wettbewerbs im Regal stehen Marken für Nahrungsergänzungsmittel und rezeptfreie Produkte (OTC) sowie Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMOs) unter wachsendem Druck, Clean-Label-Produkte anzubieten, die Wirksamkeit, ein überzeugendes sensorisches Erlebnis, regulatorische Sicherheit und eine schnelle Markteinführung vereinen. Auf der Vitafoods Europe 2026 wird Roquette seine Rolle als vielseitiger Partner unter Beweis stellen, der Kunden vom frühen Konzept bis zur Markteinführung bei verschiedenen Darreichungsformen wie Hart- und Weichgelkapseln, Gummibonbons, (Mini-)Tabletten und Kautabletten unterstützt.

Wo pflanzliche Kraft auf High-End-Leistung für vielfältige Ernährungsbedürfnisse trifft

"Das Consumer-Healthcare-Geschäft von Roquette baut auf einer starken Tradition vertrauenswürdiger und innovativer Inhaltsstoffmarken auf", sagte Laura Owens, Global Consumer Healthcare Marketing Leader für den Geschäftsbereich Health and Pharma Solutions bei Roquette. "Wir sind hier, um Supplement-Marken und CDMOs mit Lösungen zu unterstützen, die auf die heute am schnellsten wachsenden Gesundheitsbedürfnisse der Verbraucher zugeschnitten sind, wie beispielsweise GLP-1-bezogene Lösungen, Stressabbau oder erholsamer Schlaf."

Roquettes erweitertes Portfolio und Know-how im Bereich Consumer Healthcare hat sich nach Übernahmen um Qualicaps-Hartkapseln und ehemalige Marken von IFF Pharma Solutions wie die auf Carrageen basierende SeaGel-Softgel-Technologie und das Premium-Pektin VERDIGEL für Gummibonbons erweitert. Es bietet alles, was benötigt wird, um sicherzustellen, dass Nahrungsergänzungsmittel und OTC-Produkte den vielfältigen Ernährungsanforderungen wie vegan, halal oder koscher gerecht werden. Über alle Formate hinweg ermöglicht Roquette Marken, Produkte anzubieten, die auf das Wohlbefinden und die Gesundheitsroutinen der Verbraucher sowie auf deren Clean-Label-Erwartungen abgestimmt sind und so letztlich langfristigen Wert und Vertrauen schaffen.

Was Besucher am Roquette-Stand 3F112 erwartet

In Halle 3, Stand 3F112, entdecken Besucher eine breite Palette an Formulierungslösungen für moderne Anwendungen im Bereich der Verbrauchergesundheit, darunter die folgenden Highlights:

Kapseln und Tabletten: Präzise Leistung

Nutra'V-Hartkapseln aus HPMC sind für vereinfachte und transparente Formulierungen konzipiert. Das gesamte Sortiment ist frei von Titandioxid (TiO2), um den Anforderungen des Nahrungsergänzungsmittelmarktes gerecht zu werden, und verfügt über ein neu validiertes Trübungs- und Aufhellungssystem



Softgels: Clean-Label-Technologien der nächsten Generation

Das Nutrazeutika-Softgel-Portfolio umfasst SeaGel, LYCAGEL Flex eine Softgel-Vormischung auf Basis von Hydroxypropyl-Erbsenstärke sowie VERDIGEL SC eine Pektin-Stärke-Vormischung -, die pflanzliche und verbraucherorientierte Softgel-Formulierungen unterstützen, die den heutigen regulatorischen und marktbezogenen Erwartungen gerecht werden



Gummibonbons: Textur, Klarheit und Konsistenz

Mit Lösungen wie VERDIGEL Pectin Premium wird Roquette demonstrieren, wie Formulierer bei Clean-Label- und zuckerfreien Gummibonbonformaten eine erstklassige Bissfestigkeit, Klarheit und zuverlässige Verarbeitbarkeit erzielen können



Geschmack und Mundgefühl: Sensorisches Erlebnis als Unterscheidungsmerkmal

Roquette wird zudem hervorheben, wie PEARLITOL SD Mannitol und KLEPTOSE-Verkapselungslösungen die Süße, das Mundgefühl und die Geschmacksmaskierung verbessern können Schlüsselfaktoren, um Nahrungsergänzungsmittel genussvoll und leicht einzunehmen zu machen

Um wichtige Aspekte des Formulierungszyklus abzurunden, können Besucher auch die ReadiLYCOAT-Filmbeschichtungssysteme sowie HPMC/MCC-Nutraceutical- und Hilfsstoffsysteme erkunden, die für eine sofortige oder kontrollierte Freisetzung ausgelegt sind.

Warum Roquette?

Durch eine Partnerschaft mit Roquette profitieren Marken aus dem Bereich Consumer Healthcare und Auftragshersteller von:

Formulierungskompetenz für verschiedene Darreichungsformen wie Gummibonbons, Softgels, Kapseln, Tabletten, Pulver und Suspensionen

Qualitäts- und Regulierungssicherheit für Anwendungen im Bereich Consumer Healthcare

Nachhaltige, pflanzliche Lösungen

Technische Partnerschaft von der Ideenfindung bis zur Markteinführung

Schnelle Markteinführung, unterstützt durch ein CDMO-freundliches Portfolio

Treffen Sie Roquette auf der Vitafoods Europe 2026:

5.-7. Mai, in der Fira Barcelona Gran Via, Barcelona, Spanien

Halle 3, Stand 3F112

Über Roquette

Roquette ist ein weltweit führender Anbieter nachhaltiger pflanzlicher Lösungen und treibt Innovationen und starke Partnerschaften voran, die die Zukunft von Ernährung, Gesundheit und Bioindustrie gestalten.

Das Unternehmen nutzt natürliche Ressourcen wie Weizen, Mais, Algen und Zellulose, um hochleistungsfähige Inhaltsstoffe herzustellen, die in alltäglichen Lebensmitteln, oralen Medikamenten, fortschrittlichen Biopharmazeutika und einer Reihe biobasierter Produkte zum Einsatz kommen.

Als Familienunternehmen mit über 90 Jahren Erfahrung und 11.000 Mitarbeitern bedient Roquette Kunden in über 150 Ländern und hat sich der Schaffung von nachhaltigem Wert für Kunden, Patienten, Verbraucher und die Gesellschaft verschrieben.

Gemeinsam verwandeln wir das Potenzial der Natur in die Grundlagen des Lebens.

Weitere Informationen über Roquette finden Sie hier.

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Lisa Luke

Global Head of Communications

Roquette's Health Pharma Solutions Business Unit

E-Mail: lisa.luke@roquette.com