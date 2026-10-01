Neue Technologie der Science of Performance-Plattform von IFF ermöglicht transparentere Parfüms und eine bessere Duftentfaltung

IFF (NYSE: IFF), ein weltweit führender Anbieter von Aromen, Duftstoffen und Lösungen für Gesundheit und Biowissenschaften, hat heute AQUASCENT vorgestellt, einen neuen veganen Trägerstoff auf Wasserbasis für Parfüms. AQUASCENT basiert auf einer firmeneigenen Formel aus biologisch abbaubaren Materialien und sorgt für eine bessere Duftentfaltung und höhere optische Klarheit. Zugleich trägt die Technologie zu einem nachhaltigeren Produktversand bei.

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AQUASCENT is IFF's new water-based fragrance carrier technology that maintains visual clarity while supporting fragrance loads from 10% to up to 25%, compared with up to 15% for most comparable systems.

"AQUASCENT unterstreicht unser kontinuierliches Engagement für neue Dufttechnologien und -formate, die besondere Dufterlebnisse ermöglichen und zugleich dem wachsenden Stellenwert von Nachhaltigkeit in der Branche Rechnung tragen", so Sabrya Meflah, President of Fine Fragrance bei IFF Scent. "Diese Technologie unterstreicht unseren Anspruch, neue Maßstäbe dafür zu setzen, wie Düfte entwickelt, auf den Markt gebracht und erlebt werden."

AQUASCENT ist Teil der Science of Performance-Plattform von IFF. Sie umfasst Lösungen, die die Duftentfaltung verbessern, indem sie gezielt beeinflussen, wie sich ein Duft über die Zeit entfaltet und wahrgenommen wird. Der Markt für wasserbasierte Düfte wächst weiter: Führende Marken bringen neue Produkte auf Wasserbasis auf den Markt, und Verbraucher entdecken neue Duftformate und -erlebnisse für sich. Web-Listening-Daten von IFF zeigen, dass die weltweiten Google-Suchanfragen nach wasserbasierten Parfüms seit Jahresbeginn um 18 Prozent gestiegen sind. Entsprechende Inhalte auf TikTok wurden mehr als 15 Millionen Mal aufgerufen.

AQUASCENT ermöglicht Duftstoffkonzentrationen von 10 bis zu 25 Prozent, während bei den meisten vergleichbaren Systemen maximal 15 Prozent möglich sind. Solche hohen Konzentrationen sind in wasserbasierten Formulierungen schwer zu erreichen, da Duftöle in Verbindung mit Wasser das Produkt eintrüben können. AQUASCENT verhindert diese Trübung und sorgt für optische Klarheit. So können Marken klare Parfüms mit intensiver Duftwirkung entwickeln.

Dabei müssen Marken keine Abstriche bei der lang anhaltenden Duftwirkung und optischen Eleganz machen, die Verbraucher von hochwertigen Parfüms erwarten. Die Technologie kommt ohne bewusst zugesetztes Ethanol, Konservierungsstoffe und Silikon aus. Ihre nicht klebrige Formulierung spendet nachweislich Feuchtigkeit und sorgt für ein angenehmes Hautgefühl.

AQUASCENT unterstützt zudem einen ressourcenschonenderen Transport. Die Trägertechnologie kann als Konzentrat geliefert werden, dem Parfümmarken erst bei der Endproduktion Wasser hinzufügen. Dadurch verringern sich Volumen und Gewicht des Versandguts, was dazu beitragen kann, die CO2-Emissionen beim Transport zu senken.

"AQUASCENT bietet ein ganzheitliches System für wasserbasierte Parfüms, das eine überzeugende Duftwirkung und optische Klarheit mit einem konzentrierten Format für einen effizienten Transport verbindet", erklärt Fatimata Dembele-Kuntzmann, Ph.D., Senior Technical Manager bei IFF Scent. "Marken können so den wachsenden Trend zu wasserbasierten Parfüms aufgreifen und zugleich die Eigenschaften bewahren, die hochwertige Parfüms auszeichnen."

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