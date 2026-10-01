Die Moderna-Aktie hat nach starken Krebsimpfstoff-Daten eine spektakuläre Rallye hingelegt. Jetzt warnt Citi vor einer überzogenen Bewertung. Die Frage: Ist die Aktie zu weit gelaufen? Die Aktie von Moderna ist nach positiven Studiendaten zu einem personalisierten Krebsimpfstoff regelrecht explodiert. Seit der Veröffentlichung der Phase-III-Ergebnisse zu Intismeran Autogene am 19. August legte der Kurs um rund 223 Prozent zu. Nun mahnt die Citigroup zur Vorsicht. Analyst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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