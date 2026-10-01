DJ Britische Wettbewerbsaufsicht erlaubt Eon Übernahme von Ovo Energy

DOW JONES--Eon hat für die Übernahme von Ovo Energy grünes Licht erhalten. Wie die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde CMA mitteilte, hat sie den Deal freigegeben.

Die CMA hatte Anfang September eine Untersuchung eingeleitet. Sie wollte prüfen, ob die Übernahme "zu einer erheblichen Verringerung des Wettbewerbs auf einem oder mehreren Märkten für Waren oder Dienstleistungen in Großbritannien führen" würde.

Eon hatte im Mai bekanntgegeben, den britischen Konkurrenten Ovo Energy für eine nicht genannte Summe zu erwerben.

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October 01, 2026 02:27 ET (06:27 GMT)

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