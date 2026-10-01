Dortmund (ots) -- Seit dem 1. Oktober 2026 ist das Phonak EON, eine neue Generation von Hörsystemen, in den rund 700 GEERS-Fachgeschäften in Deutschland erhältlich- WindBlock 2.0 reduziert störende Windgeräusche um bis zu 50 Dezibel - für natürlichere Gespräche beim Fahrradfahren, am Strand oder unterwegs an windigen Tagen- KI trennt Sprache in Echtzeit von Störgeräuschen und passt das Hörsystem automatisch an wechselnde Alltagssituationen an- 25 Prozent kleiner, 20 Prozent leichter und bis zu 38 Stunden Akkulaufzeit: EON verbindet leistungsstarke Technik mit einem alltagstauglichen DesignGEERS, Deutschlands führender Hörakustiker, führt ab dem 1. Oktober 2026 mit Phonak EON eine neue Generation von Hörsystemen in seinen rund 700 Fachgeschäften ein. Das Portfolio umfasst das Spitzenmodell Phonak Audéo EON Sphere, das Phonak Audéo EON R sowie das Phonak CROS EON R für einseitigen Hörverlust. Fahrtwind auf dem Fahrrad, eine steife Brise am Strand oder ein Gespräch draußen an einem windigen Tag: Für Menschen mit Hörminderung können genau diese Momente zur Herausforderung werden. Künstliche Intelligenz hilft den Geräten, Sprache aus Störgeräuschen herauszulösen, wechselnde Hörsituationen automatisch zu erkennen und störenden Wind gezielt zu reduzieren. So soll moderne Hörtechnik vor allem eines ermöglichen: den eigenen Alltag und Lebensstil möglichst unbeschwert weiterzuleben.In Deutschland nehmen 9,11 Millionen Menschen eine Einschränkung beim Hören wahr, ein Hörgerät nutzen davon 47 Prozent.[1] Ein wesentlicher Grund ist das Bild, das viele vom Hörgerät im Kopf haben: sichtbar, groß, ein Zeichen von Alter. Dazu kommt eine Informationslücke: 64 Prozent der unversorgten Betroffenen wissen nicht, dass die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten für Hörgeräte in der Regel übernehmen.¹ Mit EON will GEERS zeigen, wie weit moderne Hörsysteme von dem veralteten Bild inzwischen entfernt sind und gleichzeitig das Bewusstsein für gutes Hören stärken.Wenn der Wind leiser wirdBesonders spürbar werden die Folgen von Hörminderung draußen. Trifft Wind auf die Mikrofone eines Hörsystems, entstehen tieffrequente Störgeräusche, die Sprache überlagern und selbst einen Spaziergang, eine Fahrradtour oder ein Gespräch am Strand anstrengend machen können. WindBlock 2.0 erkennt diese Windgeräusche und dämpft sie gezielt, während Sprache und andere relevante Klänge möglichst natürlich erhalten bleiben. Nach Herstellerangaben reduziert die Technologie Windgeräusche um bis zu 50 Dezibel und verbessert das Signal-Rausch-Verhältnis um bis zu 30 Dezibel.[2] So treten störende Windgeräusche in den Hintergrund und Sprache bleibt besser verständlich.Auch in vollen Restaurants, auf Familienfeiern oder unterwegs im Stimmengewirr spielt EON seine neue Rechenleistung aus. Das Spitzenmodell EON Sphere trennt Sprache mithilfe künstlicher Intelligenz in Echtzeit von Umgebungsgeräuschen und passt sich beim Wechsel der Hörsituation automatisch an. Nach Studien des Herstellers verbessert Spheric Speech Clarity 3.0 das Sprachverstehen in lauten Umgebungen um bis zu 44 Prozent.[3] Gleichzeitig ist EON Sphere 25 Prozent kleiner und 20 Prozent leichter als die vorherige Sphere-Generation. Je nach Nutzung läuft das Hörsystem bis zu 38 Stunden mit einer Ladung.Telefonate und Musik lassen sich per Bluetooth direkt auf das Hörsystem übertragen. Die neue KI-gestützte Automatik AutoSense OS AI 8.0 erkennt unterschiedliche Klangumgebungen und aktiviert passende Funktionen, ohne dass Nutzerinnen und Nutzer ständig selbst nachregeln müssen. Dadurch kann Technik nach und nach aus der Wahrnehmung der Nutzerinnen und Nutzer verschwinden und sie können den Alltag wieder voll genießen.Arthur Romijn, Geschäftsführer GEERS, sagt: "Mich begeistert an dieser neuen Generation, dass man den Fortschritt nicht nur im Messraum sieht, sondern mitten im Leben spürt. Wer gerne Fahrrad fährt, am Meer spazieren geht oder draußen mit Freunden zusammensitzt, möchte nicht, dass Wind oder Lärm plötzlich bestimmen, wie gut ein Gespräch funktioniert. Genau da setzt EON an: Die Technik reduziert störende Geräusche und hilft, den wichtigen Momenten mehr Raum zu geben. Für mich ist das modernes Hören: nicht den eigenen Lebensstil an einen Hörverlust anzupassen, sondern die Hörlösung an das eigene Leben."Technik, die sich dem Leben anpasstVon der ersten wahrgenommenen Hörminderung bis zum ersten Termin vergehen im Schnitt vier Jahre. Das liegt auch daran, dass sich eine Hörminderung im Alltag oft schleichend entwickelt: Gespräche kosten mehr Konzentration, Nachfragen häufen sich, ein Restaurantbesuch oder eine Unterhaltung draußen wird anstrengender. Moderne Hörsysteme setzen genau in diesen Situationen an. Sie regeln nicht nur die Lautstärke, sondern verarbeiten intelligent die Klangumgebung.Bei GEERS direkt erlebenIn den GEERS-Fachgeschäften beginnt jede Versorgung mit einem Hörtest. Er dauert etwa 15 Minuten, ist kostenlos und an den regelmäßigen Hörtest-Tagen auch ohne Termin möglich. Anschließend können Kundinnen und Kunden direkt erleben, welchen Unterschied eine passende Hörlösung in typischen Alltagssituationen macht. Das eingesetzte Gerät dient zugleich als Analyseinstrument und liefert das persönliche Hörprofil für die spätere individuelle Anpassung.Wer wissen will, wie die neue Technik im Alltag funktioniert, kann sie direkt ausprobieren. Phonak EON kann in den GEERS-Fachgeschäften kostenlos getestet werden. Durch den Hörerlebnis-Ansatz richten die GEERS-Hörakustikerinnen und -Hörakustiker die Versorgung dabei gezielt an den Situationen aus, die für den einzelnen Menschen zählen: das Familienfest, das Restaurant, die Fahrradtour oder das Gespräch im Freien. In ausgewählten Fachgeschäften lassen sich solche Situationen in spezialisierten Hörerlebnisräumen simulieren. Beim Phonak EON wird so unmittelbar erlebbar, was die neue Generation ausmacht: Sprache tritt aus dem Stimmengewirr hervor, das System reagiert automatisch auf wechselnde Umgebungen - und selbst Wind verliert einen großen Teil seines Störpotenzials.Phonak EON ist ab dem 1. Oktober 2026 in den GEERS-Fachgeschäften erhältlich. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Terminvereinbarung gibt es unter www.geers.de.Über GEERSGEERS begleitet seit 75 Jahren Menschen mit Hörminderung auf dem Weg zurück zum guten Hören. Der Hörakustik-Spezialist bietet seinen Kunden moderne und qualitativ hochwertige Hörlösungen sowie ein herausragendes Beratungs- und Serviceangebot. Durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Medizinern und Wissenschaftlern, die Entwicklung neuer Anpassverfahren und die Einrichtung von spezialisierten Kinderhörzentren trägt GEERS dazu bei, die Lebensqualität von Menschen mit Hörminderung zu verbessern.GEERS ist eine Marke der Sonova Retail Deutschland GmbH mit Sitz in Dortmund und Teil von Sonova Audiological Care, das über eines der weltweit größten Filialnetze in der Branche verfügt und seinen Kunden erstklassigen Service und Expertise mit den technologisch fortschrittlichsten Lösungen bietet. Mit rund 700 audiologischen Fachgeschäften und rund 2.500 Mitarbeitenden ist GEERS der führende Hörakustiker in Deutschland.www.geers.deÜber SonovaSonova ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen Lösungen rund um das Thema Hören: von persönlichen Audiogeräten und drahtlosen Kommunikationslösungen über audiologische Dienstleistungen bis hin zu Hörgeräten und Cochlea-Implantaten. Die 1947 gegründete Gruppe hat ihren Hauptsitz in Stäfa in der Schweiz.Sonova ist in vier Geschäftsfeldern tätig - Hörgeräte, Audiological Care, Consumer Hearing und Cochlea-Implantate. Die Gruppe ist im Markt durch die Kernmarken Phonak, Unitron, AudioNova, Sennheiser (unter Lizenz) und Advanced Bionics sowie regional etablierte Marken vertreten. Über ein breites globales Vertriebsnetzwerk betreut Sonova eine stetig wachsende Anzahl von Kunden in mehr als 100 Ländern.Im Geschäftsjahr 2023/24 erzielte die Gruppe einen Umsatz von CHF 3,6 Mrd. sowie einen Reingewinn von CHF 610 Mio. Die mehr als 18'000 Mitarbeitenden von Sonova verfolgen gemeinsam eine Vision - eine Welt zu schaffen in der jeder in den Genuss des Hörens kommt.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.sonova.com.[1] EuroTrak Deutschland Hörstudie 2025.[2] Phonak: WindBlock 2.0; Herstellerangaben auf Basis Lindeman, A. & Brunner, J. (2026). Enhancing outdoor communication: WindBlock 2.0 delivers up to 50 dB of wind noise reduction.[3] Phonak: Spheric Speech Clarity 3.0; Herstellerangabe zum Sprachverstehen in lauten Umgebungen.Pressekontakt:Martin Ostermeiermail@presse.geers.deOriginal-Content von: GEERS Hörakustik, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67276/6362665