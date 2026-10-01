Uznach - Die LLB Schweiz baut ihr Angebot in der Ostschweiz weiter aus. Mit Raphael Capol als neuen Regionenleiter Private Banking St. Gallen und Oliver Senn als Kundenberater ist das Private Banking Team am Standort nun vollständig aufgestellt. Gleichzeitig vereint die Bank in St. Gallen ihre Kompetenzen im Firmenkundengeschäft und Private Banking und schafft damit ein Kompetenzzentrum für Unternehmerinnen und Unternehmer sowie vermögende Privatpersonen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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