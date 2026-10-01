München (ots) -- Matthias Malmedie fährt exklusiv den neuen McLaren W1- Neue Folgen "GRIP - Das Motormagazin" ab dem 4. Oktober um 18:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+- Neuer Live-Videopodcast "GRIP Drehmoment" ab 20:15 Uhr exklusiv bei TikTok LIVE"GRIP - Das Motormagazin" startet mit neuen Folgen und jeder Menge Auto-Action in den Herbst. Matthias Malmedie testet exklusiv den 1.275 PS starken McLaren W1 und trifft Ex-Nationalspieler Max Kruse, während er gemeinsam mit Niki Schelle gegen die "Trucker Babes" antritt. Außerdem macht Niki Schelle ein Praktikum beim Abschleppdienst. Ab dem 4. Oktober wird "GRIP" zudem ins Digitale verlängert: Direkt im Anschluss an die lineare Folge gehen Philipp Kaess und David Bost mit dem neuen Live-Videopodcast "GRIP Drehmoment" sieben Sonntage lang um 20:15 Uhr für jeweils 60 Minuten exklusiv bei TikTok LIVE auf Sendung. Die Community kann dabei direkt mit den Hosts interagieren, ihre Meinung zu aktuellen Themen einbringen und die Inhalte aktiv mitgestalten. Neue Folgen "GRIP - Das Motormagazin" ab dem 4. Oktober um 18:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+.In den neuen Folgen von "GRIP - Das Motormagazin" warten spektakuläre Autos, besondere Begegnungen und jede Menge Action auf das Team. Matthias Malmedie fährt exklusiv den 1.275 PS starken McLaren W1 und geht der Frage nach, ob das Hybrid-Hypercar das Zeug zum neuen Supersportwagen-Highlight hat. Außerdem trifft er Ex-Nationalspieler Max Kruse und tritt gemeinsam mit Niki Schelle auf einem verlassenen Flugplatz gegen die "Trucker Babes" Jessy und Sabrina an. In fünf Challenges sind Fahrgefühl, Nervenstärke und Tempo gefragt.Auch abseits der Rennstrecke wird es abwechslungsreich: Niki Schelle schlüpft bei einem Abschleppunternehmen in die Praktikantenrolle, kehrt beim DIY-Schrauben zu seinen Wurzeln als Kfz-Mechaniker zurück und macht sich gemeinsam mit seiner Frau Margit auf dem Caravan Salon in Düsseldorf auf die Suche nach einem passenden Familien-Camper. Die Autoprofis Andreas Raulf und Silvester Schlinge versuchen unterdessen, den Peugeot einer Pflegekraft innerhalb von 72 Stunden wieder fit zu machen. In "Legends Reborn" widmen sich Jan Erik und Rennsport-Legende Peter Mücke außerdem mit dem Melkus RS 1000 und RS 2000 zwei besonderen DDR-Sportwagen.Neu: GRIP verlängert den Sonntag ins Digitale. Ab dem 4. Oktober startet nach der linearen Ausstrahlung um 20:15 Uhr "GRIP Drehmoment". Der Live-Videopodcast läuft sieben Folgen lang sonntagabends jeweils 60 Minuten exklusiv bei TikTok LIVE und greift aktuelle Themen aus dem GRIP-Kosmos auf.Durch den Live-Charakter wird die Community Teil des Formats: GRIP-Fans können direkt mit den Hosts interagieren, über interaktive Elemente ihre Meinung zu aktuellen Themen abgeben, mitdiskutieren und so die Inhalte des Podcasts aktiv mitgestalten. Durch "GRIP Drehmoment" entsteht ein innovatives Live-Erlebnis für die Community auf TikTok LIVE, das es in dieser Form bei RTLZWEI bislang noch nicht gab. Durch die sieben Live-Folgen führen Philipp Kaess und David Bost, der als Carfluencer, auf Instagram rund eine Million Follower erreicht.Ebenfalls neu ist der "GRIP"-Adventskalender, der ab Mitte Oktober im Handel und bereits zuvor online erhältlich ist und hinter 24 Türchen Content, Rabattcodes, weitere Überraschungen sowie drei Hauptgewinne bereithält.Neue Folgen "GRIP - Das Motormagazin" ab dem 4. Oktober um 18:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+. Das Format wird produziert von Spiegel TV, Janus Productions und BurdaStudios.Weitere Infos sowie Pressefotos finden Sie hier: GRIP - Das Motormagazin - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/grip-das-motormagazin/bilder).Über "GRIP - Das Motormagazin":Seit 19 Jahren und in über 700 Sendungen bietet "GRIP - Das Motormagazin" seinen Zuschauern sonntags um 18:15 Uhr bei RTLZWEI kompetenten Motorjournalismus vereint mit Tests der Superlative. Mit viel Humor, einem hochwertigen Look und außergewöhnlichen Themen verbindet "GRIP - Das Motormagazin" Unterhaltung rund um die Motorwelt mit Service für den Verbraucher. Moderator Matthias Malmedie, Niki Schelle und weitere PS-Experten zeigen jede Woche die heißesten Auto-Trends, wagen rasante Versuche und geben kompetente Tipps.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6362640