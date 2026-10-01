Von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank Die Inflationsrate steigt im September von 0.8 % auf 1.0 % und erreicht damit ein Zwei-Jahres-Hoch. Zuletzt lag die Teuerungsrate im August 2024 bei 1.0 %. Damals betrug der Leitzins jedoch 1.25 % und nicht wie heute 0 %. Dies zeigt, dass die Schweizerische Nationalbank (SNB) zunehmend unter Handlungsdruck gerät. Ein leicht negativer Saron (Swiss Average Rate Overnight, der wichtigste kurzfristige Schweizer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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