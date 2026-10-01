New York / Kronberg i. Ts. - Accenture (NYSE: ACN) hat Accenture Construct gegründet, eine neue globale Geschäftseinheit, die Projektträgern hilft, grosse Infrastruktur- und Investitionsprojekte zu planen, umzusetzen und zu optimieren - von Flughäfen und Stromnetzen bis hin zu Rechenzentren, Schienennetzen und modernen Produktionsanlagen. Accenture Construct bündelt das Investitionsprojektgeschäft von Accenture in den Bereichen Strategieberatung, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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