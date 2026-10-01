SANOFI und REGENERON machen weiter - und zwar in größerem Umfang: Gemeinsam entwickeln und vermarkten sie Immunologie-Medikamente und mit dem neuen Deal könnte REGENERON bis zu 8 Mrd. $ einheimsen. REGENERON wird von SANOFI eine Vorabzahlung in Höhe von 1 Mrd. $ erhalten, bis zu weitere 7 Mrd. $ könnten fällig werden - abhängig von Entwicklungs-, Zulassungs- und Vermarktungszielen. Die erweiterte Zusammenarbeit sieht vor, dass vier von REGENERON erfundene Immunologie-Wirkstoffkandidaten der nächsten Generation in die Allianz aufgenommen werden. Der US-Arzneimittelhersteller wird zudem die Option haben, SANOFIs Lunsekimig einzubeziehen, das zur Behandlung der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung getestet wird. Nicht verwunderlich, dass beide Aktien heute im Plus liegen.
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
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