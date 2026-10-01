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Canify AG gleich zwei Mal für großes Wachstum ausgezeichnet



01.10.2026 / 12:00 CET/CEST

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Sowohl FOCUS Business als auch Markt und Mittelstand zeichnen Canify für starkes Unternehmenswachstum aus. Die Canify AG gehört zu den wachstumsstärksten Unternehmen Deutschlands. Gleich zwei aktuelle Auszeichnungen bestätigen die dynamische Entwicklung: FOCUS Business kürt Canify als "Wachstumschampion 2027". Im Ranking "Top Wachstums-Stars 2027" des Wirtschaftsmagazins Markt und Mittelstand erreicht Canify zudem Platz zwei unter den teilnehmenden Unternehmen in Deutschland. Für das Ranking von Markt und Mittelstand wurde die Umsatzentwicklung zwischen 2022 und 2025 analysiert. Canify erzielte in diesem Zeitraum ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von 405,9 Prozent. Damit belegt das Unternehmen Platz zwei im Gesamtranking und ist zugleich das höchstplatzierte Unternehmen aus dem Bereich Chemie und Pharma. Maßgeblich für die Platzierung ist das organische Umsatzwachstum. Forschungs- und Analysepartner der Erhebung ist Q-Ranks. Auch die Auszeichnung von FOCUS Business stellt die Umsatzentwicklung von Unternehmen in den Mittelpunkt. FOCUS Business ermittelt seine Wachstumschampions gemeinsam mit Statista und zeichnet Unternehmen mit besonders hoher Umsatzdynamik aus. Wachstum in einem sich professionalisierenden Markt Die Auszeichnungen spiegeln die Entwicklung von Canify im europäischen Medizinalcannabis-Markt wider, der sich zunehmend zu einem professionellen und regulierten Healthcare-Segment entwickelt. Canify hat ihredie eigene pharmazeutische Infra- und Versorgungsstruktur in den vergangenen Jahren kontinuierlich ausgebaut. Canify ist spezialisiert auf die pharmazeutische Herstellung und Vermarktung von medizinischen Cannabisblüten und Cannabisextrakten. Das Unternehmen deckt die Bereiche Verarbeitung, Forschung, regulatorisches Management, Qualitätssicherung und Distribution ab und bietet darüber hinaus Produktions- sowie Marktzugangslösungen für Drittanbieter entlang der gesamten Wertschöpfungskette an. "Die beiden Auszeichnungen sind für uns vor allem eine Bestätigung unseres bisherigen Wachstumskurses", sagt Sascha Mielcarek, CEO der Canify AG. "Unser Wachstum basiert auf dem Ausbau von Liefer- und Distributionsstrukturen, einem breiteren Leistungsangebot und der zunehmenden Professionalisierung des Marktes. Entscheidend ist für uns, die erfolgreiche Unternehmensentwicklung nachhaltig fortzuführen und dabei eine gleichbleibend hohe Qualität sowie die zuverlässige Versorgung unserer Patienten und Apothekenpartner sicherzustellen." Canify verfolgt dabei einen Ansatz, der über den Vertrieb eigener Produkte hinausgeht: Neben maßgeschneiderten Produktions- und Marktzugangslösungen für Drittanbieter erweitert das Unternehmen kontinuierlich sein pharmazeutisches Produktangebot. Mit CATHAROS entwickelt Canify beispielsweise gemeinsam mit IhreApotheken.de eine apothekenzentrierte Plattform, die digitale Prozesse mit der Versorgung über Vor-Ort-Apotheken verbindet. Nächste Wachstumsphase mit internationalem Fokus Parallel treibt Canify seine internationale Entwicklung voran. Mit der bevorstehenden Fusion mit MG Health werden die EU-GMP-zertifizierte Produktion und Verarbeitung des Unternehmens aus Lesotho mit dem Know-how und dem Distributionsnetzwerk von Canify verbunden. Die bestehende internationale Präsenz umfasst neben Deutschland unter anderem das Vereinigte Königreich, Australien und Polen. Weitere europäische Märkte sind Teil der Expansionsstrategie. "Wir sehen weiterhin erhebliches Entwicklungspotenzial im europäischen Markt für medizinisches Cannabis", so Mielcarek. "Dabei geht es für uns nicht um Wachstum um jeden Preis. Unser Anspruch ist es, eine belastbare pharmazeutische Infrastruktur aufzubauen, die skalierbar ist und langfristig eine verlässliche Versorgung ermöglicht." Die beiden Auszeichnungen markieren damit nicht den Abschluss einer Wachstumsphase, sondern einen Zwischenstand. Das Unternehmen will seine Position im deutschen Markt weiter ausbauen und die Voraussetzungen für weiteres internationales Wachstum schaffen. Über die Canify AG: Die Canify AG ist ein lizenziertes pharmazeutisches Unternehmen, das sich auf medizinisches Cannabis spezialisiert hat. Die Produkte von Canify basieren auf wissenschaftlichen Daten, Spitzentechnologie und dem Bestreben, Patienten zu helfen. Canifys Ansatz ist es, das Cannabisgeschäft für Apotheken und Großhändler so einfach und bequem wie möglich zu gestalten. Canify bietet auch maßgeschneiderte Produktions- und Marktzugangslösungen für Drittanbieter an und setzt dabei Maßstäbe in Bezug auf Qualität, Produktionskapazität und Lieferzeiten. Zudem behandelt Canify Patient*innen mit individueller Cannabistherapie telemedizinisch Marke doncara. Die Canify AG erfüllt stets die höchsten Standards der europäischen GMP-Richtlinien und bietet Transparenz und Rückverfolgbarkeit vom Anbau bis zum Patienten.



Kontakt für Presseanfragen: Kathrin Konyen

Pressesprecherin Canify AG press@canify.com

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