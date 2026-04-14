Emittent / Herausgeber: Canify AG / Schlagwort(e): Kooperation/Strategische Unternehmensentscheidung

Startschuss für CATHAROS: Deutschlands Vor-Ort-Marktplatz für medizinisches Cannabis



14.04.2026 / 11:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Herrsching/Troisdorf, 14. April 2026 - Die neue Plattform der Canify AG in Zusammenarbeit mit IhreApotheken.de vernetzt Apotheken, Hersteller und Patienten - für ein verlässliches Sortiment, starke Qualität und hohe Verfügbarkeit.



Die Canify AG startet gemeinsam mit IhreApotheken.de KGaA (iA.de) 2026 mit CATHAROS, dem größten digitalen Marktplatz für medizinisches Cannabis in Deutschland. Die Kooperation baut auf dem praxiserprobten System von iA.de auf. CATHAROS verbindet Patientinnen und Patienten direkt mit dem Netzwerk von iA.de und sichert über bis zu 7.500 Apotheken eine schnelle und qualitativ hochwertige Versorgung mit cannabinoidbasierten Arzneimitteln.

Anstelle eines unüberschaubaren Angebots mit unklarer Liefersituation bietet CATHAROS ein herstellerübergreifendes und sorgfältig ausgewähltes Sortiment der marktrelevantesten Cannabis-Arzneimittel. Der Fokus des Angebots liegt auf einer konstant hohen Lieferfähigkeit, um Patienten eine verlässliche und planbare Therapie zu ermöglichen. Die Abgabe der Cannabis-Arzneimittel erfolgt ausschließlich über die Apotheke vor Ort.

CATHAROS ist als apothekenzentrierte Plattform konzipiert, die sich auf die Vermittlung und Versorgung mit verfügbaren Arzneimitteln fokussiert und nur gesetzeskonforme Rezepte bedient. Damit etabliert die Canify AG mit Unterstützung von iA.de ein patientenorientiertes, verlässliches Angebot, das zugleich eine Antwort auf öffentlich diskutierte Fehlentwicklungen gibt.



Die Vorteile auf einen Blick: Verlässliches Sortiment: Ein breites, relevantes Angebot an Cannabis-Arzneimitteln mit Fokus auf garantierte Lieferfähigkeit Herausragende Verfügbarkeit: Produkte in Echtzeit bei Apotheken finden und sicher Rezepte einlösen Schnelle Versorgung: Patienten erhalten ihre Medikamente zeitnah über ihre nahegelegene Apotheke und deren Distributionswege Einfacher Marktzugang: Apotheken und Hersteller können unkompliziert teilnehmen und ihre Reichweite erhöhen

Stimmen aus der Partnerschaft

"Es entsteht eine nachhaltige und vor allem seriöse Alternative über Apotheken vor Ort - für Patienten, die Wert auf Versorgungssicherheit und echte persönliche Beratung legen. Dabei werden digitale Prozesse mit bewährten Strukturen im Gesundheitswesen verbunden", sagt Simon Bücher, CEO von IhreApotheken.de.

"Medizinal-Cannabis-Patienten verdienen eine Infrastruktur, die professionell, lokal und verantwortungsvoll funktioniert. Mit CATHAROS bringen wir Apotheken aktiv in die Versorgung ein und bieten echten Zugang zu modernen Therapien - seriös, lokal und patientennah", so Sascha Mielcarek, CEO der Canify AG.



Apotheken und Hersteller können sich schon jetzt unter www.catharos.de informieren und registrieren.



Über Canify

Die Canify AG ist ein lizenziertes pharmazeutisches Unternehmen, das sich auf medizinisches Cannabis spezialisiert hat. Die Produkte von Canify basieren auf wissenschaftlichen Daten, Spitzentechnologie und dem Bestreben, Patienten zu helfen. Canify bietet maßgeschneiderte Produktions- und Marktzugangslösungen für Drittanbieter und setzt Maßstäbe in Qualität, Kapazität und Lieferzeiten.

Über IhreApotheken.de

IhreApotheken.de (iA.de) stellt die digitale Infrastruktur für die lokale Gesundheitsversorgung bereit. Im Fokus steht ein kooperativer Ansatz, der die Leistungen lokaler Gesundheitsversorger digital erreichbar macht und die wohnortnahe Versorgung für Patientinnen und Patienten nachhaltig stärkt. Die Plattform verbindet Endverbraucher mit mehr als 7.500 Apotheken und ermöglicht die digitale Einlösung von E-Rezepten sowie die Vorbestellung von Medikamenten. Über die iA.de-App und integrierte Systeme sowie die Zusammenarbeit mit strategischen Partnern erweitert iA.de das Leistungsspektrum der Apotheken um zusätzliche Services wie Impfungen, Labortests, Hilfsmittelversorgung und Online-Terminbuchungen.





Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Originalinhalt anzeigen: EQS News