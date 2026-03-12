Emittent / Herausgeber: Canify AG / Schlagwort(e): Firmenzusammenschluss/Fusionen & Übernahmen

Fusion mit Wirkung: MG Health und Canify formen einen international führenden Anbieter für medizinisches Cannabis



12.03.2026 / 11:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Herrsching, Deutschland / Maseru, Lesotho (12.03.2026) - Die Canify AG, ein auf die Weiterverarbeitung und Vermarktung von medizinischen Cannabisprodukten spezialisiertes Unternehmen, und MG Health Limited, der erste EU-GMP zertifizierte Produzent von medizinischen Cannabisblüten und -extrakten in Afrika, geben heute ihre geplante Fusion bekannt. In einem unterzeichneten Memorandum of Understanding (MoU) haben beide Firmen festgelegt, ihre seit zwei Jahren bestehende erfolgreiche Zusammenarbeit in einem gemeinsamen Unternehmen verbinden zu wollen. Resultat dieses Mergers wird ein internationaler Konzern sein, der eine vollständig integrierte Medical-Cannabis-Plattform von EU-GMP-zertifizierter Produktion über pharmazeutische Verarbeitung bis hin zur Distribution in mehrere Märkte abbildet - mit kommerzieller Präsenz in mehr als sieben Ländern (darunter unter anderem Deutschland, das Vereinigte Königreich, Australien und Polen).



Seit Q4/2024 arbeiten MG Health und die Canify AG eng zusammen: MG Health beliefert Canify seither kontinuierlich und zuverlässig mit medizinischen Cannabisblüten in gleichbleibend hoher Qualität. Aus dieser bewährten Lieferbeziehung ist nun eine partnerschaftliche Zusammenarbeit entstanden, die heute die Grundlage für den Zusammenschluss bildet. "Aus dem guten Miteinander ist gegenseitiges Vertrauen gewachsen - und da ist es nur konsequent, unsere Kooperation auf die nächste Stufe zu heben", sagt Sascha Mielcarek, CEO der Canify AG. "Wir teilen nicht nur Qualitätsansprüche, sondern auch eine gemeinsame Haltung: Patient*innen stehen bei allem, was wir tun, im Mittelpunkt. Die gemeinsame Vision ist die Schaffung eines global agierenden Pharmaunternehmens mit klarem Fokus auf höchste Qualitätsansprüche und klinische Innovation."



Der geplante Zusammenschluss schafft eine vertikal integrierte Struktur, die in dieser Form im europäischen Markt für medizinisches Cannabis einzigartig ist. Der Konzern wird künftig alle entscheidenden Schritte der Wertschöpfungskette bündeln: Vom Anbau über die EU-GMP-zertifizierte Verarbeitung und Extraktion bei MG Health in Lesotho über die pharmazeutische Entwicklung, Verarbeitung und das regulatorische Management cannabinoidbasierter Arzneimittel bis hin zur Distribution über das etablierte Netzwerk von Canify zu Apothekenpartnern. Und schließlich wird das Leistungsangebot durch den direkten Zugang zu Ärzten und Patienten über die Plattform Canify Clinics komplettiert.



Besonders prägend für die Partnerschaft ist der ganzheitliche Ansatz von MG Health, der dem künftigen Konzern einen strukturellen Kostenvorteil verschafft. In den Maluti Mountains hat das Unternehmen auf 2.000 Metern Höhe optimale Anbaubedingungen, niedrige Energiekosten und ganzjähriges Sonnenlicht, wodurch eine Produktion in so hoher pharmazeutischer Qualität deutlich günstiger möglich ist als in Europa. Zugleich hat MG Health sinnvoll in die lokale Gemeinschaft und Umwelt investiert, indem das Unternehmen hunderte nachhaltige Arbeitsplätze geschaffen, die lokale Infrastruktur ausgebaut und Bildungs- und Entwicklungsprogramme für Mitarbeitende, ihre Familien und Gemeinden entwickelt hat.



"Als Unternehmen, bei dem die Menschen im Mittelpunkt stehen, betrachten wir wirtschaftlichen Erfolg nicht als Selbstzweck, sondern als Mittel, um positive und nachhaltige Veränderungen innerhalb unserer Gesellschaft zu ermöglichen", sagt Andre Bothma, CEO von MG Health. "Dieses Prinzip prägt unser tägliches Handeln in Lesotho - von einer verantwortungsvollen, nachhaltigen Bewirtschaftung über langfristige Beschäftigungsperspektiven bis hin zu gezielten Bildungsinitiativen. In Canify haben wir einen Partner gefunden, der diese Werte teilt und gemeinsam mit uns weiterträgt."



"Der Merger bietet uns die Möglichkeit, unsere Tätigkeitsfelder entlang der gesamten Wertschöpfungskette nach Expertise und regulatorischen Rahmenbedingungen auszurichten - und uns so ideal zu ergänzen", erläutert Mielcarek. So könne etwa das bestehende internationale Lieferantennetzwerk von Canify optimal mit den erweiterten Produktions- und Verarbeitungskapazitäten von MG Health in Einklang gebracht werden. "Gleichzeitig stärken wir mit MG Health einen Ansatz, der pharmazeutische Exzellenz, soziale Verantwortung und ökologische Nachhaltigkeit miteinander verbindet."



Mit gebündelten Kräften verfolgen beide Unternehmen zudem eine klare internationale Wachstumsstrategie. Bestehende Exportlieferketten nach Australien, in das Vereinigte Königreich und nach Polen bilden dabei neben dem Kernmarkt Deutschland die Grundlage für die weitere Expansion in die Schweiz und weitere europäische Märkte.

Der Zusammenschluss steht unter dem Vorbehalt der finalen vertraglichen Ausgestaltung sowie der erforderlichen regulatorischen Genehmigungen. Beide Parteien sind jedoch überzeugt, dass beides zeitnah erfolgen wird und mit diesem Schritt die Basis für nachhaltiges Wachstum, innovative Versorgungskonzepte und eine langfristig stabile Patientenversorgung zu schaffen.



Über die Canify AG:

Die Canify AG ist ein lizenziertes pharmazeutisches Unternehmen, das sich auf medizinisches Cannabis spezialisiert hat. Die Produkte von Canify basieren auf wissenschaftlichen Daten, Spitzentechnologie und dem Bestreben, Patienten zu helfen. Canifys Ansatz ist es, das Cannabisgeschäft für Apotheken und Großhändler so einfach und bequem wie möglich zu gestalten. Canify bietet auch maßgeschneiderte Produktions- und Marktzugangslösungen für Drittanbieter an und setzt dabei Maßstäbe in Bezug auf Qualität, Produktionskapazität und Lieferzeiten. Zudem behandelt Canify Patient*innen mit individueller Cannabistherapie telemedizinisch oder in den Arztpraxen unter der Marke Canify Clinics. Die Canify AG erfüllt stets die höchsten Standards der europäischen GMP-Richtlinien und bietet Transparenz und Rückverfolgbarkeit vom Anbau bis zum Patienten.



Über MG Health Limited:

MG Health ist ein vertikal intergrierter Hersteller von Medizinalcannabisblüten und -extrakten. Die Herstellstätte befindet sich auf 2.000m Höhe in der ursprünglichen Bergwelt des Königreichs Lesotho im Süden Afrikas. In dieser reinen und unberührten Umgebung produziert MG Health nach strengsten pharmazeutischen Vorgaben sichere und wirksame Medizinalcannabisprodukte in gleichbleibend hoher Qualität. MG Health ist das erste nach EU GMP zertifizierte afrikanische Medizinalcannabisunternehmen und exportiert seine Produkte aktuell nach Großbritannien, Australien, Deutschland, Südafrika und in die Tschechische Republik. MG Health konzentriert sich auf die Umsetzung einer Plant-to-Patient-Philosophie und den Aufbau einer nachhaltigen Zukunft für alle.



Weitere Informationen gibt es auch auf unseren Webseiten:

www.canify.com / www.canify-pharma.de



www.mghealth.com



Kontakte für Presseanfragen:

Kathrin Konyen Luke van der Nest

Pressesprecherin Canify AG Commercial Director MG Health Ltd

press@canify.com info@mghealth.com

+49(0)173/6790782 +266 5928 3540







Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Originalinhalt anzeigen: EQS News