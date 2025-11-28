Emittent / Herausgeber: Canify AG
Canify AG profitiert von starker Cannabisnachfrage: Umsatz +250 % in den ersten 9 Monaten 2025
Leipheim, 28.11.2025 - Die Canify AG hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 mehr als 7 Tonnen Cannabis für den medizinischen Gebrauch verarbeitet. Der Umsatz eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen im deutschen Markt für medizinisches Cannabis wurde im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 250 % auf 15,5 Mio. EUR gesteigert. Damit hat das Unternehmen bereits mehr als doppelt so viel umgesetzt wie im Gesamtjahr 2024 (7,1 Mio. EUR). Nebem der starken Expansion und den hohen Investitionen wächst Canify bereits profitabel. So wurde ein operatives Ergebnis (EBIT) von 1,0 Mio. EUR erzielt.
Dank der integrierten Wertschöpfungskette vom Import über die EU-GMP-Verarbeitung bis hin zu Vertrieb und After-Sales-Services kann Canify Skaleneffekte heben und Margenpotenziale im stark wachsenden Markt für medizinisches Cannabis ausschöpfen. Es werden sowohl Blüten als auch Extrakte vertrieben. Canify importiert aus vier Kontinenten und hat damit eines der breitesten Lieferantennetzwerke in der Branche aufgebaut. Neben dem Vertrieb an Apotheken und Großhändler unter der eigenen Marke werden auch Services in Lohnherstellung für Dritte angeboten.
Positiver Ausblick für 2026 und darüber hinaus
Canify will den Wachstumskurs in den kommenden Jahren fortsetzen. Im Jahr 2026 sollen Umsatz und operativer Gewinn erneut verdoppelt werden. Neben weiterem Wachstum in Deutschland soll dazu auch die Internationalisierung beitragen. Markteintritte wie beispielsweise dem Vereinigten Königreich befinden sich in Vorbereitung. Voraussichtlich ab 2027 sollen die therapeutischen Möglichkeiten mit einem zertifizierten Inhalator revolutioniert werden.
Pre-IPO: Professionelle Investoren und Privatanleger können sich auf canify-invest.de beteiligen
Noch vor dem mittelfristig geplanten Börsengang können sich institutionelle Investoren und Privatanleger in der aktuellen Finanzierungsrunde beteiligen. Im Rahmen eines öffentlichen Angebots auf Basis eines von der Bafin gestatteten Wertpapier-Informationsblatts (WIB) können die Aktien direkt auf www.canify-invest.de gezeichnet werden. Bis zum 31.12.2025 liegt der Ausgabepreis bei 148 EUR je Aktie. Anschließend steigt er auf 165 EUR.
Daten und Fakten zur Kapitalerhöhung
Rechtlich maßgebliches Wertpapier-Informationsblatt (WIB) unter www.canify-invest.de zum Download.
Über die Canify AG
