Die Deutsche Telekom steigt erneut in die Vermittlung von Stromtarifen für Privatkunden ein. Gemeinsam mit Rabot Energy bietet sie seit dem 1. Oktober drei Tarife an. Stromlieferant und Vertragspartner ist Rabot Energy, während die Telekom den Zugang über Magenta Moments in ihrer MeinMagenta-App bereitstellt. Zur Auswahl stehen zwei Tarife mit Preisgarantien von zwölf beziehungsweise 24 Monaten sowie ein dynamischer Stromtarif. Bei diesem orientiert sich der Strompreis an den kurzfristigen Börsenpreisen. Eine für zwölf Monate geltende Preisobergrenze soll das Risiko stark steigender Preise begrenzen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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