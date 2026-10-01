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Vertrag von Sascha Zaps als Vorstand für Bearings & Industrial Solutions bei Schaeffler verlängert



01.10.2026 / 13:20 CET/CEST

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Vertrag von Sascha Zaps als Vorstand für Bearings & Industrial Solutions bei Schaeffler verlängert Herzogenaurach | 1. Oktober 2026 | Der Aufsichtsrat der Schaeffler AG hat in seiner Sitzung am 1. Oktober 2026 beschlossen, den Vertrag von Sascha Zaps, Vorstand Bearings & Industrial Solutions, vorzeitig um weitere fünf Jahre zu verlängern. Sascha Zaps gehört dem Vorstand der Schaeffler AG seit dem 1. Mai 2024 an. Zuvor war er bereits seit September 2021 als Regional CEO Europa Mitglied des Executive Board der Schaeffler AG, dem um die vier regionalen CEOs erweiterten Vorstand. Mit der Verlängerung setzt Schaeffler auf Kontinuität und die erfolgreiche Weiterentwicklung des Geschäfts mit Lagerlösungen und Produkten für industrielle Anwendungen. Georg F. W. Schaeffler, Familiengesellschafter und Aufsichtsratsvorsitzender der Schaeffler AG: "Sascha Zaps hat in den vergangenen Jahren wichtige Impulse für die Weiterentwicklung des Industriegeschäfts gesetzt. Mit seiner umfassenden Markt- und Technologiekompetenz sowie seinem ausgeprägten Verständnis für die Anforderungen unserer Kunden hat er gemeinsam mit seinem Führungsteam Maßnahmen definiert, um die Sparte in einem schwierigen Umfeld auf einen nachhaltigen Wachstumspfad zu führen. Der Aufsichtsrat freut sich daher, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit ihm fortzusetzen." Hier finden Sie Fotos der Vorstände: www.schaeffler.com/de/konzern/executive-board

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