Thales, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Cybersicherheit und IoT-Konnektivitätsmanagement, und Landis+Gyr, ein weltweit führender Anbieter von Energietechnologie, der sich auf Grid Edge Intelligence und Energiemanagement spezialisiert hat, kündigten heute eine strategische Zusammenarbeit an, um eine sichere, skalierbare und zukunftssichere Mobilfunkkonnektivität für Smart-Meter-Installationen in ganz Nordamerika zu ermöglichen.

Thales wird Landis+Gyr ein fortschrittliches IoT-Konnektivitätsmanagement zur Verfügung stellen, um die digitale Transformation von Energieversorgern durch Vereinfachung und Absicherung des Remote-Managements von Smart-Meter-Flotten über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg zu unterstützen.

Die Lösung -kombiniert mit Simetrics einheitlicher Benutzeroberfläche bietet Versorgungsunternehmen eine einheitliche Sicht auf die Konnektivitätsabläufe über ihre Geräte hinweg und ermöglicht somit die zentrale Überwachung und Steuerung großflächiger Bereitstellungen, um Feldeinsätze zu reduzieren und die betriebliche Effizienz weltweit zu verbessern.

Da Versorgungsunternehmen ihre bestehende Infrastruktur modernisieren, werden Smart Meter ein zentraler Baustein für das vernetzte Energie-Ökosystem der Zukunft. Landis+Gyr bedient weltweit mehr als 2.000 Versorgungsunternehmen und verfügt über mehr als 180 Millionen vernetzte intelligente Geräte im praktischen Einsatz. Laut Berg Insight wird erwartet, dass allein in Nordamerika die Anzahl der installierten intelligenten Stromzähler von 152,4 Millionen im Jahr 2024 auf 180,9 Millionen bis zum Jahr 2030 ansteigen wird.

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Hier kommt die jüngste Generation der Thales eSIM Technologie zur Unterstützung des wachsenden Bedarfs im Bereich Cellular IoT ins Spiel. Konform mit dem GSMA-Standard SGP.32 ermöglicht sie die Remote-IoT-Geräteverwaltung, indem Netzwerkprofile über die Luft (Over-the-Air, OTA) bereitgestellt, geändert oder verwaltet werden. Durch die Reduzierung der Abhängigkeit vom physischen SIM-Karten-Austausch und Unterstützung der Interoperabilität im IoT-Ökosystem (Internet der Dinge) bietet sie die Grundlage für ein flexibleres und skalierbareres Verbindungsmanagement. Die eSIM-Lösung von Thales in Kombinatioin mit der "Single Pane of Glass"-Plattform von Simetric vereinfacht die Bereitstellung von Konnektivität und fungiert als Kontrollzentrum für die gesamte Flotte, indem Versorgungsunternehmen eine zentrale Ansicht zur Überwachung, Verwaltung, Analyse und Orchestrierung ihrer vernetzten Anlagen erhalten. Dies unterstützt sie dabei, das kontinuierliche Wachstum von massiven IoT-Bereitstellungen zu fördern.

Für das Smart Metering kann dies einen erheblichen operativen Wandel bedeuten: Die Konnektivität kann für einen einzelnen Zähler oder eine gesamte Flotte aus der Ferne verwaltet werden, was Versorgungsunternehmen dabei hilft, Außendiensteinsätze zu reduzieren, sich an veränderte Netzwerkbedingungen anzupassen, die Resilienz ihrer Infrastruktur zu stärken und den kontinuierlichen Betrieb über die gesamte Lebensdauer sicherzustellen. Wichtig ist, dass die Lösung sowohl SIM- als auch eSIM-fähige Geräte unterstützt, indem eine einheitliche Sicht auf den Netzwerkbetrieb der gesamten Flotte bereitgestellt wird, unabhängig von der eingesetzten Technologie.

"Kein Versorgungsunternehmen möchte Tausende von Geräten ersetzen, nur weil sich die Technologie ändert", so Roque Martin, Senior Vice President of Connected Platforms bei Landis+Gyr. "Durch unsere Kooperation mit Thales tragen wir zur Bewältigung dieser Herausforderung bei, indem Versorgungsunternehmen die Flexibilität erhalten, die Konnektivität im Laufe der Zeit anzupassen, ohne die Hardware vor Ort austauschen zu müssen. Da diese Funktion bald auf unseren Plattformen Revelo und Surent verfügbar sein wird, können Kunden den Netzwerkansatz wählen, der heute am besten zu ihnen passt und sich anpasst, wenn sich ihre Bedürfnisse in Zukunft weiterentwickeln."

Die neueste IoT-eSIM-Technologie von Thales schafft die Basis für eine skalierbare und flexible Smart-Metering-Konnektivität. Ihr wahrer Wert liegt jedoch darin, Konnektivität in einen strategischen operativen Vermögenswert zu verwandeln", so Nicolas Bouverot, Vice President Mobile Connectivity Solutions bei Thales . "Wenn Versorgungsunternehmen Automatisierungen benötigen, steuert eine einzige zentrale Benutzeroberfläche (,Single Pane of Glass') in Echtzeit eine Vielzahl von vernetzten Geräten. Zusammen mit Simetric unterstützen wir Versorgungsunternehmen dabei, den Schritt von der bloßen Verwaltung von Konnektivität hin zu einer intelligenten Orchestrierung zu gehen und stellen somit sicher, dass während des gesamten Lebenszyklus der richtige Zähler zur richtigen Zeit mit dem richtigen Netzwerk verbunden ist."

Thales bringt umfassende Expertise in der sicheren Konnektivität und im eSIM-Management in den IoT-Markt ein. Das Unternehmen gilt als weltweit führend im Bereich des eSIM-Abonnementmanagements und bietet Lösungen an, die mehr als 450 Mobilfunknetzbetreiber und über 200 OEMs im Verbraucher- und IoT-Markt unterstützen. Thales hat auch die GSMA eSA-Zertifizierung für den Standard SGP.32 erhalten, welche die Sicherheit seiner eSIM-Technologie abdeckt und den kommerziellen Einsatz des Standards in verschiedenen Branchen unterstützt, einschließlich der intelligenten Energieversorgung.

Über Thales

Thales (Euronext Paris: HO) ist ein weltweit führender Anbieter von fortschrittlichen Technologien für die Bereiche Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie Cyber Digital. Das Portfolio an innovativen Produkten und Dienstleistungen trägt dazu bei, mehrere große Herausforderungen anzugehen: Souveränität, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Inklusion.

Die Group investiert jährlich 4,5 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung in Schlüsselbereichen, insbesondere in kritischen Umgebungen wie künstliche Intelligenz, Cybersicherheit, Quanten- und Cloud-Technologien.

Thales beschäftigt mehr als 85.000 Mitarbeiter in 65 Ländern. Im Jahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 22,1 Milliarden Euro.

Über Thales in den USA

Seit mehr als einem Jahrhundert liefert Thales bewährte, zuverlässige und sichere Lösungen an Kunden in den gesamten Vereinigten Staaten. Das Unternehmen verfügt über eine starke nationale Präsenz und hochqualifizierte Mitarbeiter, die sich dafür einsetzen, die Bedürfnisse der Kunden zu antizipieren und zu übertreffen. Gestützt auf umfangreiche Fertigungskapazitäten arbeitet Thales eng mit Kunden und der lokalen Industrie zusammen, um komplexe Herausforderungen in jedem Betriebsumfeld zu meistern.

Über Landis+Gyr

Landis+Gyr ist ein weltweit führender Anbieter von Energietechnologie, der intelligente Lösungen liefert, die Geräte, Daten und Entscheidungen im gesamten Netz verbinden. Unsere Mission ist es, die Evolution der Energie durch zielgerichtete Innovationen und vertrauensvolle Partnerschaften zu beschleunigen.? Mit mehr als 2.000 Versorgungsunternehmen weltweit, die auf uns vertrauen, transformieren wir unsere Infrastruktur in intelligente, vernetzte Systeme, die eine Echtzeit-Sichtbarkeit und -Steuerung des Netzes ermöglichen. Mit diesen Erkenntnissen können Strom-, Gas- und Wasserversorger die Nachfrage antizipieren, die Abläufe optimieren und Energie liefern, die zuverlässiger, widerstandsfähiger, zugänglicher, sicherer und nachhaltiger ist. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.landisgyr.com.

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