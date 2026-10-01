Die Infineon-Aktie befindet sich seit einigen Tagen wieder im Aufwind. Am Donnerstag gehört die Aktie in einem schwachen Gesamtmarkt erneut zu den wenigen positiven Erscheinungen im deutschen Leitindex DAX. Zur Stunde steigt der Kurs um +0,8% auf knapp 60 €. Für Anleger stellt sich damit die Frage: Ist die Bodenbildung abgeschlossen und geht es nun wieder nachhaltig nach oben? Neue Fabrik in Thailand Für Rückenwind sorgt aktuell eine ganze Reihe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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