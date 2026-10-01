Nach einem fulminanten Aufwärtstrend seit dem letzten Bericht über PVA Tepla HIER auf Plusvisionen hat der Kurs der Aktie zwischenzeitlich rund 165 Prozent zugelegt. Die Grund dafür ist bekannt: künstliche Intelligenz. PVA Tepla stellt Anlagen für die Kristallzucht her, diese werden für die Wafer-Produktion benötigt und Wafer sind die Basis für Computerchips, die wiederum massenhaft für KI-Anwendungen benötigt werden. Mit den Zweifeln über die Geschwindigkeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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