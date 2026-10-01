DJ MÄRKTE USA/Wall Street etwas fester - Accenture steigen nach Zahlen kräftig

DOW JONES--Mit leichten Gewinnen ist die Wall Street am Donnerstag in den Handel gestartet. Der Dow-Jones-Index gewinnt 0,2 Prozent auf 50.989 Punkte. Für den breiter gefassten S&P-500 geht es ebenfalls 0,2 Prozent nach oben, und die technologielastigen Nasdaq-Indizes steigen um bis zu 0,4 Prozent. Keine Unterstützung kommt von den Renditen. Die 10-jährige Rendite steigt um 2 Basispunkte auf 5,32 Prozent - im Verlauf war erneut der höchste Stand seit 2002 erreicht worden.

Laut dem FedWatch-Tool der CME preisen Händler aktuell nur noch eine 39-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung der US-Notenbank im Oktober ein, nachdem die PCE-Inflationsdaten am Vortag schwächer als erwartet ausgefallen waren. Der nächste wichtige Impulsgeber für den weiteren Fed-Zinskurs dürfte der US-Arbeitsmarktbericht für September am Freitag sein.

Die veröffentlichten wöchentlichen Erstanträge fielen im Rahmen der Erwartungen aus, sind jedoch bereits die vierte Woche in Folge gesunken. "Ein wichtigeres Signal waren die letzten Challenger-Daten, die einen deutlichen Rückgang der Entlassungen in den USA zeigten", so ein Händler. Die ersten neun Monate dieses Jahres wiesen 39 Prozent weniger Entlassungen als im Vorjahreszeitraum aus. Dies untermauere das Bild der boomenden US-Konjunktur, das viele Zahlen im Wochenverlauf gezeigt hatten.

Zudem steht noch der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe im September auf der Agenda. Dazu kommen die Bauausgaben für August sowie der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe im September.

Die Ölpreise steigen weiter, da die Spannungen im Nahen Osten trotz der sich erholenden Rohölexporte aus der Golfregion weiter hoch sind. Die regionalen Rohölströme haben Analysten zufolge zwar wieder das Vorkriegsniveau erreicht, aber das Angebot an raffinierten Produkten bleibt deutlich knapper. Der nun führende Dezember-Kontrakt für Brent gewinnt 2,0 Prozent auf 100,02 Dollar je Barrel.

Der Dollar steigt auf den höchsten Stand seit drei Monaten. Der Dollar-Index legt um 0,4 Prozent zu. Der Greenback wird von der Aussicht auf weitere Zinserhöhungen durch die US-Notenbank gestützt. Der Präsident der Federal Reserve von Minneapolis, Neel Kashkari, sagte am Mittwoch, der Preisdruck sei weiterhin hoch. Dies gelte, obwohl das von der Fed bevorzugte Inflationsmaß, der Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE), am Mittwoch schwächer als erwartet ausgefallen war.

Der Goldpreis baut seine Vortagesgewinne noch leicht aus. Die Feinunze gewinnt 0,3 Prozent auf 4.168 Dollar. "Eine schwächere Inflation stützt Gold etwas, aber erhöhte Renditen und anhaltende Straffungsrisiken bleiben die wichtigsten Gegenwinde, wobei der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag der nächste wichtige Impulsgeber für den Ausblick der Fed ist", meint Soojin Kim von MUFG.

Am ersten Handelstag des vierten Quartals rücken zudem Unternehmensberichte in den Fokus. Für die Micron-Aktie geht es trotz besser als erwartet ausgefallener Ergebnisse für das vierte Geschäftsquartal um 0,1 Prozent nach unten. Der Markt hatte mit deutlichen Kursgewinnen im Vorfeld bereits starke Zahlen eingepreist. Micron hat mit seinen Zahlen die Erwartungen deutlich übertroffen und einen optimistischen Ausblick gegeben, was nach Einschätzung der Analysten von JP Morgan auf eine starke, mehrjährige Gewinnentwicklung des Unternehmens hindeutet. Das Management von Micron habe zudem die Bereitschaft signalisiert, ein Aktienrückkaufprogramm zu starten, so JP Morgan.

Andere Werte aus dem Chip-Sektor zeigen sich dagegen mit Aufschlägen. So gewinnen Nvidia 0,7 Prozent. Die Papiere von Broadcom legen um 0,3 Prozent zu. Broadcom und Anthropic rücken einem Agenturbericht zufolge enger zusammen. Wie Reuters berichtet, hat sich der US-Chipkonzern bereit erklärt, dem KI-Startup bis zu 42 Milliarden US-Dollar zu leihen. Zudem werde Anthropic nächstes Jahr der größte Kunde von Broadcom.

Für die Nike-Aktie geht es um 1,2 Prozent nach oben. Der Sportartikel-Hersteller wird nach der Schlussglocke die Ergebnisse für das erste Geschäftsquartal vorlegen.

Die Aktie von Accenture haussiert um 21,7 Prozent. Die Ergebnisse des Beratungsunternehmens übertrafen die Erwartungen der Wall Street. Das Unternehmen stellte zudem ein weiteres Gewinn- und Umsatzwachstum für das kommende Jahr in Aussicht.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag DJIA 50.989,64 +0,2 +83,59 50.906,05 S&P-500 7.664,59 +0,2 +13,05 7.651,54 NASDAQ Comp 26.964,34 +0,4 +103,28 26.861,06 NASDAQ 100 30.520,83 +0,4 +112,33 30.408,50 US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief 2 Jahre 4,87 -0,01 4,92 4,85 5 Jahre 5,09 +0,00 5,14 5,06 10 Jahre 5,32 +0,02 5,34 5,27 DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:08 Uhr EUR/USD 1,1285 -0,4 -0,0043 1,1328 1,1352 EUR/JPY 178,31 -0,0 -0,0100 178,32 178,4300 EUR/CHF 0,9427 -0,4 -0,0039 0,9466 0,9480 EUR/GBP 0,8535 -0,0 -0,0003 0,8538 0,8550 USD/JPY 157,99 +0,4 0,6000 157,39 157,1700 GBP/USD 1,3219 -0,4 -0,0046 1,3265 1,3275 USD/CNY 6,7045 +0,0 0,0015 6,7045 6,7045 USD/CNH 6,718 +0,1 0,0094 6,7086 6,7087 AUS/USD 0,6947 +0,1 0,0004 0,6943 0,6953 Bitcoin/USD 83.475,69 -0,2 -151,21 83.626,90 83.843,64 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 90,68 +0,3 0,26 90,42 Brent/ICE 100,02 +2,0 1,99 98,03 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.167,69 +0,3 11,70 4.155,99 Silber 61,07 +1,1 0,66 60,41 Platin 1.709,07 +0,2 2,82 1.706,25 (Angaben ohne Gewähr) ===

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