Die Stryker-Aktie hat den im Sommer erhofften Befreiungsschlag nicht geschafft. In meiner Analyse vom August hatte ich einen Wochenschluss oberhalb von 352,65 US$ als Voraussetzung für die nächste Rally-Stufe definiert. Genau dieser Ausbruch blieb aus und anschließend übernahmen die Verkäufer mit Nachdruck. Vom damaligen Hoch verlor der Medizintechnik-Titel in der Spitze rund -24% und notiert aktuell bei 275,39 US$. Damit ist selbst die wichtige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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