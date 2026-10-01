Die Bayer-Aktie steht am Donnerstag deutlich stärker unter Druck als noch zum Handelsstart. Aktuell notiert das Papier bei 45,78 Euro, rund 4,17 Prozent im Minus. Neue negative Unternehmensnachrichten gibt es dabei nicht. Nach den deutlichen Kursgewinnen der vergangenen Zeit könnten daher Gewinnmitnahmen eine Rolle spielen. Gleichzeitig rückt ein Ereignis näher, das für Bayer weitaus wichtiger werden könnte.Missouri-Urteil rückt näher Im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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