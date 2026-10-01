Toronto, Ontario, 1. Oktober 2026 / IRW-Press / Aurania Resources Ltd. ( TSXV: ARU) (OTCQB: AUIAF) (Frankfurt: 20Q) ("Aurania" oder das "Unternehmen") - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/aurania-resources-ltd/ - gibt bekannt, dass bestimmte Mitglieder des Vorstands zugestimmt haben, ihre vierteljährlichen Vorstandsvergütungen für das dritte Quartal 2026 in Form von Aktienoptionen anstelle von Bargeld zu erhalten.

Am 30. September 2026 wurden den Vorstandsmitgliedern insgesamt 81.000 Aktienoptionen mit einem Ausübungspreis von 0,22 $ gewährt. Alle diese Aktienoptionen sind ab dem Tag der Gewährung drei Jahre lang ausübbar und sind sofort nach der Gewährung unverfallbar. Falls ein Vorstandsmitglied beabsichtigt, solche Aktienoptionen auszuüben, ist dieses Vorstandsmitglied allein für die Zahlung des gesamten Ausübungspreises verantwortlich.

Über Aurania

Aurania ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralgrundstücksanteilen befasst, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und kritischen Energierohstoffen in Europa und im Ausland liegt.

Informationen zu Aurania und technische Berichte sind unter www.aurania.com und www.sedarplus.ca sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/auranialtd/, auf X (ehemals Twitter) unter https://x.com/AuraniaLtd und auf LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd- verfügbar.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Carolyn Muir

VP Unternehmensentwicklung & Investor Relations

Aurania Resources Ltd.

(416) 367-3200

mailto:carolyn.muir@aurania.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86081Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86081&tr=1



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