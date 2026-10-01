Zürich - An der Schweizer Börse haben am Donnerstag die Titel des Genfer Cloud- und IT-Dienstleister Infomaniak einen Start mit hohen Kursschwankungen hingelegt. Nach einem ersten Kurs von 56 Franken und einem zwischenzeitlichen Anstieg bis auf 140 Franken schlossen die Titel schliesslich bei 85 Franken. Insgesamt wechselten am ersten Handelstag knapp 111'000 Aktien des Börsenneulings die Hand, was einem Handelsvolumen von etwa 8,9 Millionen Franken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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