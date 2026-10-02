Drei aussichtsreiche Aktien im Check: dynaCERT erhöht den Vertriebsdruck, Bechtle und MLP verbreiten Zuversicht auf der Wiesn

dynaCERT will den Diesel effizienter machen und erste Erfolge in Vietnam in ein größeres Geschäft verwandeln. Bechtle hat die Jahresprognose angehoben, MLP überzeugt mit einem Gewinnsprung. Die beiden deutschen Unternehmen präsentierten jüngst auf der Baader-Wiesn-Konferenz in München und zeigten sich zuversichtlich vor Investoren. Drei spannende Aktien, bei denen neue Projekte, volle Auftragsbücher und die Aussicht auf höhere Erträge für Kursfantasie sorgen. Unser Aktien-Check:Den vollständigen Artikel lesen ...
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