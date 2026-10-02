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zukunftsbilanzen.de
02.10.2026 06:46 Uhr
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Drei aussichtsreiche Aktien im Check: dynaCERT erhöht den Vertriebsdruck, Bechtle und MLP verbreiten Zuversicht auf der Wiesn

dynaCERT will den Diesel effizienter machen und erste Erfolge in Vietnam in ein größeres Geschäft verwandeln. Bechtle hat die Jahresprognose angehoben, MLP überzeugt mit einem Gewinnsprung. Die beiden deutschen Unternehmen präsentierten jüngst auf der Baader-Wiesn-Konferenz in München und zeigten sich zuversichtlich vor Investoren. Drei spannende Aktien, bei denen neue Projekte, volle Auftragsbücher und die Aussicht auf höhere Erträge für Kursfantasie sorgen. Unser Aktien-Check:

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KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

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