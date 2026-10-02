DJ INDEXÄNDERUNG/SGL Carbon ersetzen Wüstenrot & Württemberg im SDAX
DOW JONES--Die Aktien von SGL Carbon ersetzen die Titel von Wüstenrot & Württembergische im SDAX. Die Änderung wird zum Handelsbeginn am 6. Oktober wirksam, wie der Indexbetreiber Stoxx mitteilte. Grund für die außerplanmäßige Änderung der Indexzusammensetzung ist der Wechsel von Wüstenrot & Württembergische in das Freiverkehrssegment Scale, den das Unternehmen mit einem deutlich geringeren regulatorischen und administrativen Aufwand begründete.
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October 02, 2026 00:24 ET (04:24 GMT)
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