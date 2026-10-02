15 Standorte weltweit und 20 Jahre in Kanada

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Der Luftfahrtzulieferer FACC (ISIN: AT00000FACC2) aus Ried im Innkreis ist an der Wiener Börse notiert und international aufgestellt. Ende Juni arbeiteten mehr als 4.000 Beschäftigte aus über 50 Nationen an 15 Standorten weltweit. Dort wird entwickelt, gefertigt und gewartet.

Produziert wird überwiegend in drei Ländern: Österreich, Kroatien und Kanada. In Österreich befindet sich sowohl die Zentrale als auch das Zentrum der Produktion. Ende 2025 arbeiteten dort 3.218 der 4.050 Beschäftigten. In Kroatien entstehen seit 2022 vor allem Produktionskapazitäten für Kabinenkomponenten. In Indien setzt FACC auf Fertigungspartner wie Tata Advanced Systems und Kineco Aerospace. Die eigene Gesellschaft in Pune übernimmt Design und Engineering, ebenso die Standorte in Bratislava und Shanghai. In den USA ist FACC mit Kundendienst und Reparatur vertreten.

Für Anleger sind die Jahreszahlen ein interessanter Anhaltspunkt: 2025 stieg der Umsatz auf 984,4 Mio. Euro, nach 884,5 Mio. Euro im Vorjahr. Im ersten Halbjahr 2026 wuchs er um 8,6 Prozent auf 526 Mio. Euro, das operative Ergebnis (EBIT) verbesserte sich um 38 Prozent. Auf dem kanadischen Markt erzielte FACC 2025 einen Umsatz von rund 139,9 Mio. Euro (rund 14 Prozent des Konzernumsatzes).

20 Jahre Kanada: Vom Kundenstützpunkt zum Fertigungsstandort

Die kanadische Niederlassung feierte im September ihr 20-jähriges Bestehen. Gegründet wurde sie 2006, um den Kunden Bombardier (ISIN: CA0977518798) vor Ort zu unterstützen. Nach und nach kamen weitere Aufgaben hinzu: erst die Steuerung der nordamerikanischen Lieferkette und die Kundenbetreuung, später eine eigene Fertigung. 2015 zog der Standort nach Laval nahe Montreal.

Heute fertigt und montiert FACC dort Kabinenkomponenten für die Bombardier-Modelle Challenger 3500 und Global 8000. Hinzu kommen Strukturbauteile für die Global 8000 und die Airbus-A220-Familie. Die Zahl der Beschäftigten beläuft sich derzeit auf über 80 Beschäftigte. Im Konzernvergleich ist Kanada damit ein relativ kleiner Standort.

Erweiterung in Laval: mehr Fläche und Wartungszulassung

In diesem Jahr wurde die Anlage um 600 Quadratmeter vergrößert, die gesamte Produktionsfläche liegt nun bei über 4.500 Quadratmetern. Der neue Bereich soll die Fertigung und Verarbeitung von Kabinenausstattungen für Passagier- und Geschäftsflugzeuge ausweiten. Dazu zählen integrierte, modulare und anpassungsfähige Systeme.

Seit 2022 besitzt der Standort außerdem eine Zulassung von Transport Canada als Wartungsbetrieb. Er darf Kabinenkomponenten von Geschäftsflugzeugen reparieren, warten und instand halten. Zusätzlich betreut FACC internationale Kunden direkt an deren Endmontagelinien.

Ein Bombardier-Manager würdigte die langjährige Zusammenarbeit anlässlich des Jubiläums. Standortchef Christian Zenko kündigte an, die lokalen Aktivitäten weiter auszubauen und schneller auf Kundenwünsche zu reagieren. Als wichtigste Kunden vor Ort gelten Bombardier und Airbus Canada.

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Quellen



https://www.facc.com/de/wp-content/uploads/sites/3/2026/05/geschaeftsbericht-facc-2025.pdf

https://www.facc.com/de/wp-content/uploads/sites/3/2026/08/facc-zwischenbericht-q2-2026.pdf

https://press.facc.com/news-facc-kanada-seit-20-jahren-auf-erfolgskurs?id=247682&menueid=14307&l=deutsch

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